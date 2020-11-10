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Надежды маленький оркестрик: в Минске судьи отправили на 15 суток целую музыкальную группу

11.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судили музыкантов группы «Рэха» судьи Юлия Близнюк, Алла Скуратович и Наталья Бугук.

 Музыканты Леонид Павлёнок, Игорь Осидченко и Константин Лисецкий осуждены на 15 суток административного ареста, сообщают правозащитники.


Во вторник дело музыкантов группы "Рэха" рассматривал суд Фрунзенского района Минска. Их признали виновными в "нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий". Судьи — Юлия Близнюк, Алла Скуратович, Наталья Бугук.

Также сегодня в суде Фрунзенского района на 15 суток осудили фронтмена группы "Рэха" Андруся Такинданга.

Все музыканты были задержаны 7 ноября после дворового концерта в Каменной Горке в Минске, пишет charter97.org
 
Теги: Минск
 
 
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Судили музыкантов группы «Рэха» судьи Юлия Близнюк, Алла Скуратович и Наталья Бугук.
 
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