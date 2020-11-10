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Привычка расставаться? Бен Аффлек на грани разрыва с Аной де Армас

11.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американские СМИ заговорили о разрыве одной из самых милых пар Голливуда: на этот раз под пристальное внимание таблоидов попал актер Бен Аффлек и его возлюбленная Ана де Армас.

© AFP 2020 / FRANCOIS GUILLOT
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О романе Аффлека и звезды фильма "Достать ножи" стало известно в начале весны 2020 года. До начала пандемии актеры успели слетать на отдых, после чего провели весь карантин вместе. Папарацци постоянно фотографировали звезд на прогулках с питомцами, а также в кофейнях и на крыльце особняка Аффлека. Кроме того, Бен даже познакомил Ану со своими детьми.

Теперь же стало известно, что отношения Армас и Аффлека переживают непростой период: по словам источников, пара находится на грани разрыва.

Мало того, что знаменитости перестали появляться на улицах вместе, так они еще и отписались друг от друга в Instagram. И хотя Армас так и не удалила совместные снимки с актером, многие фанаты предположили, что это "наивная надежда на воссоединение" или же желание сохранить дружбу. Ко всему прочему, Аффлек удивил фанатов резким похудением, заставив думать о своей болезни и разбитом сердце.

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По словам приближенных источников, влюбленные отдалились друг от друга, перестали проводить время вместе и удалили друг друга из Instagram.
 
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