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Братья-гастарбайтеры убили в РФ земляка и привезли труп в Чериков – видео

11.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Микроавтобус приехал в Чериковский РОВД 17 октября – водитель машины сообщил дежурному, что по дороге из РФ в авто скончался его 40-летний знакомый. Ему якобы стало плохо, он потерял сознание и умер.

Однако экспертиза показала, что смерть мужчины носит криминальный характер. Выяснилось, что накануне отъезда из России водитель, его брат и погибший выпивали, затем произошла ссора, и родственники до смерти избили напарника.

В настоящее время мужчины задержаны, в отношении них возбудили дело за убийство.

 
 
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Братья из Черикова привезли в местный РОВД труп земляка, с которым работали в России, и заявили, что он умер по дороге. Смотрите на видео комментарий УВД...
 
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