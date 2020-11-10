Братья-гастарбайтеры убили в РФ земляка и привезли труп в Чериков – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Микроавтобус приехал в Чериковский РОВД 17 октября – водитель машины сообщил дежурному, что по дороге из РФ в авто скончался его 40-летний знакомый. Ему якобы стало плохо, он потерял сознание и умер.

Однако экспертиза показала, что смерть мужчины носит криминальный характер. Выяснилось, что накануне отъезда из России водитель, его брат и погибший выпивали, затем произошла ссора, и родственники до смерти избили напарника.

В настоящее время мужчины задержаны, в отношении них возбудили дело за убийство.