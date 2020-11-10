Вдове Шона Коннери в Испании грозят тюрьма и миллионный штраф

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Вдове британского актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн грозят тюремное заключение и крупный штраф из-за налогового мошенничества, сообщило издание Sun.

Испанская прокуратура подозревает чету Коннери в мошенничестве с налогами вокруг их виллы, находящейся в Марбелье: в 1999-м особняк продали и снесли, а затем на его месте возвели многоквартирный дом. По этому делу судили адвокатов Коннери, мэр города и шесть сотрудников горсовета.

Испанские правоохранители уже предупредили Рокбрюн о своем намерении предъявить ей обвинения и передать дело для рассмотрения в суд. Сейчас прокуратура пытается связаться с представителями властей Багамских островов, где живет вдова актера.

По данным газеты, Рокбрюн в Испании могут грозить тюремное заключение и штраф в размере более 27 миллионов долларов.

Актер Шон Коннери, который получил мировую известность благодаря роли агента 007 (Джеймса Бонда) в цикле фильмов по произведениям писателя Йена Флеминга, умер 31 октября в возрасте 90 лет в собственном доме на Багамах.