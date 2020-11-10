﻿ Вдове Шона Коннери в Испании грозят тюрьма и миллионный штраф. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вдове Шона Коннери в Испании грозят тюрьма и миллионный штраф

11.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Вдове британского актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн грозят тюремное заключение и крупный штраф из-за налогового мошенничества, сообщило издание Sun.

© AP / Matt Sayles
Умер Шон Коннери

Испанская прокуратура подозревает чету Коннери в мошенничестве с налогами вокруг их виллы, находящейся в Марбелье: в 1999-м особняк продали и снесли, а затем на его месте возвели многоквартирный дом. По этому делу судили адвокатов Коннери, мэр города и шесть сотрудников горсовета.

Испанские правоохранители уже предупредили Рокбрюн о своем намерении предъявить ей обвинения и передать дело для рассмотрения в суд. Сейчас прокуратура пытается связаться с представителями властей Багамских островов, где живет вдова актера.

По данным газеты, Рокбрюн в Испании могут грозить тюремное заключение и штраф в размере более 27 миллионов долларов.

Актер Шон Коннери, который получил мировую известность благодаря роли агента 007 (Джеймса Бонда) в цикле фильмов по произведениям писателя Йена Флеминга, умер 31 октября в возрасте 90 лет в собственном доме на Багамах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанские правоохранители уже предупредили Рокбрюн о своем намерении предъявить ей обвинения и передать дело для рассмотрения в суд.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержан известный журналист Олег Груздилович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика