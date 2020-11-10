|
Вдове Шона Коннери в Испании грозят тюрьма и миллионный штраф
11.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Вдове британского актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн грозят тюремное заключение и крупный штраф из-за налогового мошенничества, сообщило издание Sun.
© AP / Matt Sayles
Испанская прокуратура подозревает чету Коннери в мошенничестве с налогами вокруг их виллы, находящейся в Марбелье: в 1999-м особняк продали и снесли, а затем на его месте возвели многоквартирный дом. По этому делу судили адвокатов Коннери, мэр города и шесть сотрудников горсовета.
Испанские правоохранители уже предупредили Рокбрюн о своем намерении предъявить ей обвинения и передать дело для рассмотрения в суд. Сейчас прокуратура пытается связаться с представителями властей Багамских островов, где живет вдова актера.
По данным газеты, Рокбрюн в Испании могут грозить тюремное заключение и штраф в размере более 27 миллионов долларов.
Актер Шон Коннери, который получил мировую известность благодаря роли агента 007 (Джеймса Бонда) в цикле фильмов по произведениям писателя Йена Флеминга,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанские правоохранители уже предупредили Рокбрюн о своем намерении предъявить ей обвинения и передать дело для рассмотрения в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)