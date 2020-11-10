Еврокомиссия хочет не допустить радикализации молодежи в Европе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Европейская комиссия 9 декабря намерена представить программу по борьбе с терроризмом в Европе, заявила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Среди планов ЕК – координация усилий для предотвращения радикализации молодежи в Европе.

"Лучшее оружие против терроризма, это сделать так, что бы у молодежи было видение перспектив будущего", - сказала глава фон дер Ляйен.

Для этой цели планируют привлечь более 5 тысяч преподавателей, полицейских, социальных работников и других специалистов, которые помогали бы молодым людям "остаться на хорошей стороне".

Еще одно направление, на котором планирует сконцентрироваться Еврокомиссия – предотвращение распространения в соцсетях контента, в котором содержатся призывы к насилию и экстремизму. Важно, чтобы такая информация не просто удалялось, а удалялось быстро.

Глава ЕК надеется, что интернет-платформы будут нести большую ответственность за борьбу с таким контентом. Через несколько недель Еврокомиссия планирует предложить новую директиву по цифровым услугам. Фон дер Ляйен признала, что отследить весь подобный контент платформы не могут, но должны удалять его сразу же после получения уведомления.

А в мае 2021 года ЕК планирует представить новую стратегию Шенгена. Среди прочего планируется дать больше возможностей Европолу и расширить сотрудничество между европейскими пограничными службами и органами внутренних дел.

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