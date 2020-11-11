Бизнес Беларуси пессимистически оценивает перспективы

Источник материала: Ежедневник

Более половины опрошенных компаний оценивают существующие риски ведения бизнеса как очень высокие. Также предприниматели ожидают сокращения объемов производства и продаж в ближайшие месяцы.

Исследовательский центр ИПМ провел опрос белорусских компаний. Результаты были опубликованы на днях в материале «Бизнес в Беларуси: ежемесячный мониторинг. IPM индекс, октябрь 2020 год».

Оценка экономического и финансового положения

Бизнес в целом положительно оценивает свое экономическое и финансовое положение. Как хорошее/очень хорошее свое экономическое и финансовое положение оценивает 35,9 и 39,6% опрошенных предприятий, как плохое/очень плохое – 21,4 и 24,8% соответственно, указывается в работе.

При этом у бизнеса преобладают пессимистичные ожидания относительно перспектив их развития. По 5-бальной шкале средний балл оценки ожидаемого изменения экономического положения в течение ближайших шести месяцев составил 2,62. Это значимо ниже 3 – в целом нейтральной оценки.

Немного лучше компании оценивают перспективы изменения своего финансового положения в ближайшие два-три месяца. Средний балл оценки по данному вопросу равен 2,8, а соотношение тех, кто ожидает ухудшения финансового положения, и тех, кто ожидает его улучшения, составляет 36,6% против 16,8%.

«Поскольку прошлые и будущие оценки финансового положения ниже среднего, то можно сказать, что компании ожидают сохранения текущих негативных тенденций в перспективе ближайших месяцев», – говорится в отчете.

Ожидают сокращения производства

В работе говорится, что опрошенные компании ожидают сокращения объемов производства/продаж в ближайшие два-три месяца (38,6%). Увеличение объемов ожидает только 17,8% предприятий. При этом они сосредоточены главным образом в промышленности.

В остальных секторах можно говорить об ожидании ускорения падения производства/продаж.

В выборку попало всего 7 строительных компаний, поэтому усредненные данные по строительству можно лишь принять к сведению, но не судить по ним о положении дел в секторе. В среднем строительные компании, участвовавшие в опросе, обеспечены заказами на 4,14 месяца (разброс от 1 до 12). Такой объем портфеля заказов в среднем соответствует «нормальному» для такого времени года, но ожидания на будущее негативные.

Торговля (42 компании) и услуги (34 компании) в среднем говорят о некотором снижении продаж за последние 2–3 месяца. Это, считают представители бизнеса, обостряет конкуренцию. Половина опрошенных компаний из этих секторов обратила внимание на увеличении остроты конкуренции за последние 2-3 месяца. Лишь 9,5% заявили о снижении ее остроты. Компании ожидают дальнейшего снижения продаж и, соответственно, планируют уменьшать закупки у своих поставщиков.

Риски – высокие

Средняя оценка текущих рисков ведения бизнеса в Беларуси составила 4,4 по 5-балльной шкале. Текущие условия ведения бизнеса опрошенные предприятия оценивают негативно. Более половины респондентов оценивают существующие риски ведения бизнеса как очень высокие (54,4%). Остальные респонденты считают, что текущие риски высокие или средние. Ни один из опрошенных представителей бизнеса не оценил риски как низкие/очень низкие.

Опрошенные предприниматели отметили крайне низкую доступность финансирования: на вопрос «Насколько легко вашей компании в настоящее время получить кредит/другое финансирование» более двух третей компаний (69,3%) ответили, что получить кредит или другое внешнее финансирование сейчас сложнее обычного.

Мешают экономическая неопределенность и недоверие к правовой системе

Основными барьерами, препятствующими развитию бизнеса, участники опроса назвали: макроэкономическую нестабильность, экономическую неопределенность, недоверие к правовой системе.

К слову, экономическая неопределенность, в отличие от большинства стран региона, связана не столько с пандемией COVID-19, сколько с текущим политическим кризисом в стране. Об этом свидетельствует третье по значимости препятствие – недоверие к правовой системе (53,5% респондентов включили ее в свой топ-5).