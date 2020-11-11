Как архитектор строит себе дом под Минском: уже есть плоская крыша и стеклянные стены

Источник материала: Tut.by

Процесс строительства фахверкового дома архитектора Андрея Маковского заинтересовал многих: уж очень нестандартная архитектура и оригинальный вид у строящегося объекта. Сегодня на канале студии ZROBYM architects появился новый сюжет , в котором владелец объясняет, почему стройка затянулась, как устроен его рукотворный пруд и как сделать безрамное остекление.



Фото предоставлено архитектурной студией

Белорусский архитектор Андрей Маковский строит себе дом в деревне Мацки под Минском. Весь процесс он снимает на видео и выкладывает в своем видеоблоге. Он уже рассказывал, какой проект придумал для себя, как возводился каркас и монтировалась плоская кровля .

В этот раз Андрей рассказывает о своем пруде под окнами, о перепланировке, об идее растить дерево внутри дома и про стеклянные стены.

Что за дерево внутри дома? Напомним, что в районе прихожей запланирован атриум из стекла, внутри которого будет расти дерево.

— Я много с кем консультировался, и мне сказали: чтобы дерево росло нормально, грунт под ним должен дренироваться, — рассказывает архитектор. — Для этого к атриуму подвели специальную дренажную трубу, которая будет собирать в себя лишнюю влагу и стекать в пруд, как из дождевой системы моего дома с водостоков. И также чтобы здесь не застаивался воздух, сюда вывели еще и трубу для воздухообмена. Далее грунт будет засыпан галькой и по центру посадим дерево.



Так выглядит атриум в проекте

С момента последнего видеообзора внутри дома появились бетонные стены. Почему бетон? Архитектор объяснил, что они сразу лицевые, то есть их нужно будет только отшлифовать и больше никакой наружной отделки. Заливались они сразу с электрокабелем в гофрах, в нужных местах нужно только вырезать отверстия под розетки или выключатели. То есть и штробить стены не придется.



Фото предоставлено архитектурной студией

Плюс таких перегородок в том, что они будут, как бетонная плита фундамента, накапливать тепло. Обычные каркасные дома безынерционные, то есть тепло при открытии окон очень легко выходит из дома, внутренние поверхности тепло не аккумулируют.

— У меня перегородки расставлены так, что фактически во всем доме только две двери — одна в санузел, вторая входная, — говорит Андрей. — Еще будут сдвижные стеклянные конструкции.





Важный момент в строительстве стеклянного дома — монтаж окон. На этом моменте Андрей Маковский акцентировал внимание:

— Очень важно в строительстве стеклянного дома применить максимально энергоэффективные стеклопакеты, — говорит он. — У каждого стеклопакета есть своя формула. Я выбрал двухкамерные, толщина наружных и внутренних стекол — 8 мм, толщина среднего — 6 мм. Стекла закаленные, связаны между собой пластиковой дистанционной рамой. Почему пластиковой? Бывают металлические рамки, и люди экономят на них, но через эту рамку проходит холод снаружи внутрь интерьера, и энергоэффективность стеклопакета уже не такая высокая. Внутрь камер (между стекол) закачан аргон. Энергоэффетивность этого стеклопакета не меньше чем единица.









Стеклопакеты в доме архитектора имеют специальное напыление, поэтому они «зеркалят» — в солнечный день этот эффект усиливается, и человеку с улицы не видно, что происходит внутри дома.





Обычно в фахверке стеклопакет ставится между деревянных опор, как бы углубляется туда немного внутрь, и брусы обвязки каркаса остаются видны. Андрей Маковский спроектировал дом так, что все стеклопакеты установлены снаружи, и это цельная стеклянная поверхность. Деревянные опоры остались внутри интерьера. Архитектор подробно описал в видео, как ему это удалось реализовать.





Он также рассказал, что такой метод установки позволяет сделать максимально эстетичное остекление относительно недорого, потому что в самой оконной конструкции самое дорогое — это профиль. Здесь профиля нет: монтируется только стеклопакет. Стоит отметить, что почти все стеклопакеты глухие. Есть только несколько открывных фрамуг в деревянной раме для сквозного проветривания в гостиной. Однако основную роль притока воздуха берет на себя приточно-вытяжная система вентиляции, поэтому эти створки были даже необязательны.

Такое остекление не стоит космических денег. Если вы хотите сделать себе стеклянный дом, делайте вот такой фахверк. Это недорого, это эффективно, это работает.

В изначальном варианте планировка была иная. На этом этапе она поменялась.

— Самое глобальное изменение появилось, когда у меня родственники начали спрашивать про детскую комнату: мол, вот у тебя появятся дети и где ты их разместишь, — рассказывает Андрей. — Действительно, в доме не было детской. Этот план наткнулся на реальность и поменялся: в процессе строительства пришлось перепланировать пространство.





В итоге появился отдельный блок детской. Пока детей нет, это может быть домашней студией архитектора. В целом такую планировку Андрей Маковский считает очень рациональной, а в будущем к дому можно достроить готовый модуль на две комнаты.

Видоизменился проект и снаружи: к нему пристроили навес на металлических опорах. Здесь будет открытая терраса.



Фото предоставлено архитектурной студией

В видеообзоре Андрей Маковский рассказал и своем пруде на участке. В техническом плане он уже функционирует. Сейчас идет его заполнение из скважины. Позже берег украсят огромные валуны, чтобы они создавали скандинавскую тему. В планах — построить мостик, с которого можно нырять или рыбачить.