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Перевод с карты на карту по номеру телефона. В каких банках доступна эта функция

11.11.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти у каждого современного человека периодически появляется необходимость кому-то перевести деньги. Удобнее всего это делать с карты на карту в мобильном приложении или интернет-банке, но для этого нужно знать номер карты, срок действия, а иногда и номер счета (как правило, это 20 цифр). Мы разобрались в достаточно новом и самом простом способе перевода денег — по номеру телефона. Нужно знать только контакт получателя. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках доступна такая возможность и есть ли комиссия за перевод.


Изображение: freestocks / unsplash.com

Для перевода средств нужно знать только номер мобильного телефона получателя. Как правило, деньги доступны на карте не позднее следующего банковского дня.

В десяти банках можно совершать такой перевод, но часто он возможен только между клиентами одного банка и только в белорусских рублях. Если «пластик» получателя в иностранной валюте, то при поступлении средств происходит автоматическая конвертация и деньги зачисляются по карточному курсу.

Перечислить деньги по номеру телефона бесплатно можно в шести банках (в МТБанке платы не будет только в случае перевода между картами банка), в остальных взимается комиссия, самая большая в БПС-Сбербанке — 1,5% от суммы, минимум 2 BYN.

Название банка

Особенности перевода

Комиссия

Альфа-Банк

Только между картами банка. Перевод возможен в моб. приложении и интернет-банке.

Валюты счетов отправителя и получателя должны совпадать (BYN, EUR или USD).

Без комиссии

Беларусбанк

Перевод доступен в моб. приложении (должно быть установлено у отправителя и получателя).

Валюта перевода — только белорусские рубли.

1,5% от суммы

Банк БелВЭБ

Перевод доступен на сайте банка, в моб. приложении и интернет-банке.

Переводить можно между любыми белорусскими картами (платежных систем Masterсard Worldwide и Visa International).

Между картами одного клиента возможен перевод в иностранной валюте, в других случаях — только в белорусских рублях.

1,2% от суммы, минимум 0,49 BYN

Белорусский народный банк

Перевод возможен только между карточками клиентов банка в интернет-банке. Валюта — белорусские рубли.

Без комиссии

БПС-Сбербанк

Переводить можно между любыми картами банка, на карту Сбербанка России и на карты Visa тех банков, которые поддерживают сервис Visa Alias.

Валюта перевода — только белорусские рубли (кроме Сбербанка России — RUB).

Между картами банка — 2 BYN.

Между другими — 1.5% от суммы, минимум 2 BYN.

За перевод в Сбербанк России — 1% от суммы, минимум 30 RUB.

Банк Дабрабыт

Перевод возможен в моб. приложении между картами банка.

Валюта перевода — BYN, USD, EUR или RUB.

Комиссия зависит от пакета услуг карты отправителя.

Например, в пакете «Классический» и по картам «Матуля» — 1% от суммы + 0,14 BYN.

Идея Банк

Перевод возможен только между картами банка в моб. приложении и интернет-банкинге.

Валюта перевода — BYN, USD, EUR или RUB.

Без комиссии

МТБанк

Перевод доступен в приложении Denegram (у получателя должна быть карта Masterсard или Visa).

Карты могут принадлежать любому банку, переводить деньги можно и за пределы страны.

Если у получателя перевода установлено это приложение, то деньги придут сразу. Если нет, то получателю придет смс-сообщение со ссылкой, по ней необходимо перейти на сервис, чтобы ввести данные карточки и получить деньги.

При переводе между картами банка — без комиссии. С карты банка на другие внутри страны -1.5% от суммы, минимум 0.49 BYN. При переводах за границу — 1.5%, минимум 2 USD.

Банк Решение

Перевод возможен только между картами банка в моб. приложении.

Валюта перевода — BYN, USD, EUR.

Без комиссии

Статусбанк

Перевод возможен только между картами банка в интернет-банке.

Валюта перевода — белорусские рубли.

Без комиссии

Название банка

Особенности перевода

Комиссия

Альфа-Банк

Только между картами банка. Перевод возможен в моб. приложении и интернет-банке.

Валюты счетов отправителя и получателя должны совпадать (BYN, EUR или USD).

Без комиссии

Беларусбанк

Перевод доступен в моб. приложении (должно быть установлено у отправителя и получателя).

Валюта перевода — только белорусские рубли.

1,5% от суммы

Банк БелВЭБ

Перевод доступен на сайте банка, в моб. приложении и интернет-банке.

Переводить можно между любыми белорусскими картами (платежных систем Masterсard Worldwide и Visa International).

Между картами одного клиента возможен перевод в иностранной валюте, в других случаях — только в белорусских рублях.

1,2% от суммы, минимум 0,49 BYN

Белорусский народный банк

Перевод возможен только между карточками клиентов банка в интернет-банке. Валюта — белорусские рубли.

Без комиссии

БПС-Сбербанк

Переводить можно между любыми картами банка, на карту Сбербанка России и на карты Visa тех банков, которые поддерживают сервис Visa Alias.

Валюта перевода — только белорусские рубли (кроме Сбербанка России — RUB).

Между картами банка — 2 BYN.

Между другими — 1.5% от суммы, минимум 2 BYN.

За перевод в Сбербанк России — 1% от суммы, минимум 30 RUB.

Банк Дабрабыт

Перевод возможен в моб. приложении между картами банка.

Валюта перевода — BYN, USD, EUR или RUB.

Комиссия зависит от пакета услуг карты отправителя.

Например, в пакете «Классический» и по картам «Матуля» — 1% от суммы + 0,14 BYN.

Идея Банк

Перевод возможен только между картами банка в моб. приложении и интернет-банкинге.

Валюта перевода — BYN, USD, EUR или RUB.

Без комиссии

МТБанк

Перевод доступен в приложении Denegram (у получателя должна быть карта Masterсard или Visa).

Карты могут принадлежать любому банку, переводить деньги можно и за пределы страны.

Если у получателя перевода установлено это приложение, то деньги придут сразу. Если нет, то получателю придет смс-сообщение со ссылкой, по ней необходимо перейти на сервис, чтобы ввести данные карточки и получить деньги.

При переводе между картами банка — без комиссии. С карты банка на другие внутри страны -1.5% от суммы, минимум 0.49 BYN. При переводах за границу — 1.5%, минимум 2 USD.

Банк Решение

Перевод возможен только между картами банка в моб. приложении.

Валюта перевода — BYN, USD, EUR.

Без комиссии

Статусбанк

Перевод возможен только между картами банка в интернет-банке.

Валюта перевода — белорусские рубли.

Без комиссии

Если по карточке вашего банка невозможен перевод по номеру телефона, то можете воспользоваться сервисом на нашем сайте. Отправить деньги можно с любой карты на Mastercard или Visa белорусского банка. Получателю на номер телефона придет смс-сообщение со ссылкой для ввода номера карты и зачисления перевода.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Для перевода средств нужно знать только номер мобильного телефона получателя. Как правило, деньги доступны на карте не позднее следующего банковского дня.
 
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