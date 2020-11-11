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Птицей 2021 года в Беларуси назван козодой

11.11.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) объявила птицу 2021 года.

Птицей 2021 года в Беларуси назван козодой

Обыкновенный козодой (бел. ляляк звычайны) единственный представитель отряда козодоеобразных в Беларуси. А всего в мире насчитывается около 120 видов из этого отряда.

Русское название, как и во многих других европейских языках, является калькой с латинского. Оно отражает связь этого вида с пастбищами и домашними животными, вокруг которых птицы ловили насекомых.

«Пока козодою не грозит исчезновение, но у нас есть только оценка численности в Беларуси 1997 года: 35-50 тысяч гнездящихся пар. Нередки случаи гибели от автомобилей, так как козодои почему-то любят отдыхать на лесных дорогах. Кроме того, как все птицы, гнездящиеся на земле, козодои страдают от разорения гнезд наземными хищниками», — отметил специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый.

Козодой размером с голубя, но с более длинными крыльями и хвостом. Длина тела до 29 см, размах крыльев до 64 см. Вес не превышает 100 г.

Увидеть козодоя в дикой природе непросто. Птица активна только в сумерках и ночью, а ее оперение практически сливается с цветом лесной подстилки или коры дерева.

Козодой имеет уникальный клюв. Закрытым он выглядит очень маленьким. Но стоит птице открыть его, как мы увидим необычайно широкий рот, прекрасно приспособленный для ловли на лету жуков и ночных бабочек. Также используется как средство устрашения для врагов.

Козодои не строят гнезд. Кладку из двух яиц самка откладывает прямо на лесную подстилку, чаще всего в сосновом лесу. О присутствии козодоя можно узнать по его продолжительной монотонной трели, напоминающей тарахтение мотоцикла.

На зимовку в сентябре наши козодои улетают в Южную Африку, возвращаясь обратно только в конце апреля.

 
 
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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) объявила птицу 2021 года.
 
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