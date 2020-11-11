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С минского завода имени Вавилова за «политику» уволили более 15 человек

11.11.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 15 человек были уволены в течение недели с Минского механического завода имени Вавилова (БелОМО). Все уволенные активно выражали свою гражданскую позицию относительно событий в стране.

С минского завода имени Вавилова за «политику» уволили более 15 человек

Как сообщил Радыё Свабода начальник отдела кадров холдинга БелОМО Евгений Игнатчик, большинство уволено по соглашению сторон, двое — по инициативе нанимателя.

В числе уволенных и главный метролог завода Сергей Хрипович, проработавший на предприятии 36 лет.

«С нами пробовало проводить беседы руководства завода. С каждым по отдельности разговаривали. Вызывали в РУВД, хотя что незаконного мы сделали? Написали в органы власти обращения. Ответов не получили. Кажется, была одна отписка. 26 октября, когда была объявлена общенациональная забастовка, мы также собрались на площади на территории завода в обеденный перерыв. И еще после обеда сорок минут рабочего времени. Хотели после работы выйти на улицу», — рассказал Сергей Хрипович.

29 октября всем «нарушителям дисциплины» предложили уволиться по соглашению сторон. На следующий день уволили семь человек.

Сергей Хрипович заявил, что по собственному желанию увольняться не будет. 3 ноября его уволили по статье — якобы за имеющиеся выговор и замечание.

Приказ был подписан генеральным директором БелОМО Александром Морозом и заместителем по идеологии и кадрам Вячеславом Кузнецовым.

Хрипович намерен обжаловать свое увольнение в судебном порядке.

 
 
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Более 15 человек были уволены в течение недели с Минского механического завода имени Вавилова (БелОМО). Все уволенные активно выражали свою гражданскую позицию...
 
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