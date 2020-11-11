В Мстиславском районе появился новый солнечный парк

Источник материала: Ежедневник

В Могилевской области начал работу новый парк солнечных батарей. Ранее солнечные полигоны по аналогичным проектам были возведены в Минской и Витебской областях.

Новый парк появился возле деревни Асмоловичи Мстиславского района Могилевской области. В нем, на площади около 4 гектаров, установлено 4 тысячи 752 солнечных панели. Каждая из них имеет номинальную мощность 335 Вт. В результате установленная мощность всего комплекса гелиоэнергетических установок составила 1,6 МВт.

Новый полигон солнечных батарей стал третьим парком, возведенном в этом году группой белорусско-швейцарских компаний. Аналогичные объекты возобновляемой энергетики появились в 2020 году в Несвижском и Сенненском районах.

Однако, солнечный парк – не единственный объект возобновляемой энергетики, который был запланирован к сдаче в эксплуатацию в текущем году в Мстиславском районе. Сейчас возле деревни Копачи, что находится неподалеку от парка солнечных батарей, возводится самая высокая ветроэнергетическая установка в Беларуси. Ее «рост» составит 142 метра.

Предполагается, что строительство самого высокого белорусского ветряка будет завершено уже в конце декабря 2020 года.