|
В Мстиславском районе появился новый солнечный парк
11.11.2020 08:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Могилевской области начал работу новый парк солнечных батарей. Ранее солнечные полигоны по аналогичным проектам были возведены в Минской и Витебской областях.
Новый парк появился возле деревни Асмоловичи Мстиславского района Могилевской области. В нем, на площади около 4 гектаров, установлено 4 тысячи 752 солнечных панели. Каждая из них имеет номинальную мощность 335 Вт. В результате установленная мощность всего комплекса гелиоэнергетических установок составила 1,6 МВт.
Новый полигон солнечных батарей стал третьим парком, возведенном в этом году группой белорусско-швейцарских компаний. Аналогичные объекты возобновляемой энергетики появились в 2020 году в Несвижском и Сенненском районах.
Однако, солнечный парк – не единственный объект возобновляемой энергетики, который был запланирован к сдаче в эксплуатацию в текущем году в Мстиславском районе. Сейчас возле деревни Копачи, что находится неподалеку от парка солнечных батарей, возводится самая высокая ветроэнергетическая установка в Беларуси. Ее «рост» составит 142 метра.
Предполагается, что строительство самого высокого белорусского ветряка будет завершено уже в конце декабря 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области начал работу новый парк солнечных батарей. Ранее солнечные полигоны по аналогичным проектам были возведены в Минской и Витебской областях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)