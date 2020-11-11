Полет валькирии: обзор Assassin's Creed Valhalla

Источник материала: Tut.by

10 ноября вышла Assassin’s Creed Valhalla — главная игра про викингов и скандинавскую мифологию в этом году. В ней жестокие набеги на мирные деревни с небывалой легкостью сочетаются с возможностью обустроить свое поселение на землях средневековой Англии.





Итак, на дворе 873 год. В главной роли — норвежский воин Эйвор (или воительница, можно выбрать пол главного героя). Как и подобает викингу, большую часть времени он занят военным ремеслом: совершает налеты на поселения вражеского клана, плавает на драккаре среди норвежских фьордов и напивается до беспамятства с кем-нибудь из дружины на спор. В общем, ничего необычного.

В такие моменты особенно явно становится то, что Assassin’s Creed уже давно комфортно без выпячивания войны ордена ассассинов и тамплиеров, которая красной нитью проходит через все игры серии. Но в этот раз нить как будто тоньше обычного. Ну то есть скрытый клинок на руке на месте, как и появление самих ассассинов буквально в первый час игры, но все это лишь часть большой мозаики, и далеко не самая важная.

Приключение Эйвор — это в первую очередь исторический (со множеством допущений, конечно) экскурс во времена, когда норманны покидали родные берега и отправлялись в набеги на Англию. Эйвор как раз из таких: после пролога длиною в несколько часов мы отправляемся в большой поход на земли англосаксов. Впереди — долгая дорога к величию, а по дороге — кровавые штурмы крепостей, интриги на уровне самых влиятельных правителей, тайные общества и даже путешествие в Асгард.









Вообще путешествие — лучшее описание Assassin’s Creed Valhalla. Эйвор вместе со своим кланом отправляется в Англию с одной целью — найти новый дом. Но на новой земле спокойствия нет: место под солнцем нужно отвоевать. Путь топора и огня самый короткий, но не всегда разумный. Заключать союзы с местными так же полезно, как и насаживать на пику головы британцев, живущих за соседним холмом.

Вообще набеги — это отдельный элемент Assassin’s Creed Valhalla. Собрав дружину, можно отправиться на разграбление какой-нибудь укрепленной часовни ниже по реке. Со временем (часов через 50 игры) это превращается в рутину, но первые разы это максимально пафосные эпизоды жесткой средневековой войны. Драккар Эйвор вгрызается в берег, из него выпрыгивают обвешанные оружием викинги и с криками несутся навстречу врагам, богатству и смерти.

В такие моменты (и особенно при штурме огромных замков) понимаешь, что Средневековье — чертовски красивая эпоха. И круто, что современные технологии позволяют моделировать ее с поразительной детализацией. Захваты бастионов — это масштабные военные операции: с таранами, многочисленными войсками и рушащимися стенами. Последний раз такое было в Ryse: Son of Rome на заре этого поколения консолей. Но то был линейный экшен, а Valhalla — это большая игра в открытом мире.

Северное сияние над заснеженными горами, среди которых поблескивают огни поселений, или тень от облаков на величественном монастыре посреди зеленых холмов Британии вы запомните надолго. Assassin’s Creed Valhalla — невероятно красивая игра. И часто не столько из-за технологий как таковых (текстуры низкого разрешения бросаются в глаза на PlayStation 4 Pro то тут, то там), а благодаря фантастическому освещению и работе художников. Сражаться, охотиться на животных, искать секреты в таком антураже — одно удовольствие.













При этом сюжет в Valhalla играет большую роль, чем в предыдущих играх серии. В последнее время Assassin’s Creed — это такая большая песочница с историко-археологическим уклоном. В той же Odyssey была большая карта Древней Греции с миллиардом занятий: от сражений спартанцев против афинян до морских битв и поиска подводных сокровищ.

Valhalla другая. Во-первых, она стала более камерной. Сама по себе территория Британии не такая большая, как та же Греция. Во-вторых, выбор в сюжетных заданиях сильнее влияет на повествование. А за счет этого к персонажам, даже второстепенным, прикипаешь больше, ведь не факт, что они доживут до следующего акта. С другой стороны, ты особо не доверяешь новым союзникам, потому что каждый может всадить кинжал в спину. Умение грамотно и прозорливо вести политические игры порой важно в Valhalla не меньше навыка рубить врагов надвое. Шаткие союзы могут принести выгоду, а крепкие соглашения раствориться практически в одночасье.





Ощущение непредсказуемости приключения Эйвор отражается даже на системе навыков. Сражаясь в боях и выполняя задания, герой получает опыт, а с ним — очки навыков. Их можно тратить на разные бонусы, как, например, в предыдущей игре серии. Разница лишь в том, что матрица навыков открывается постепенно. Только вложив достаточно очков в секцию, можно открыть следующую. До этого не ясно, что ждет впереди.

И в этом вся Assassin’s Creed Valhalla: это постоянное открытие нового. Просто идя к очередной точке назначения, можно наткнуться на десятки мини-историй, которые ни к чему не обязывают. Находя записки, встречая случайных путников, выполняя их поручения, можно даже открыть новые сюжетные ветки. Это совсем необязательно, но для любителей исследовать каждый закоулок и пещеру Valhalla таит немало приятных секретов.

Например, самые эффектные способности можно изучить, только отыскав специальные манускрипты, разбросанные по всему игровому миру. Не желаете исследовать средневековую Англию? Что ж, останетесь без крутых добиваний и по-настоящему жестоких атак.

Пропуская набеги и двигаясь исключительно по сюжетным делам, не накопите ресурсов для развития своего поселения. А раз так, то лишитесь приятных бонусов и даже второстепенных историй. Но главное: пропадет ощущение романтики жизни викинга. Когда ты не только воюешь с каждым, кого встретишь, но и знаешь, что тебе есть куда вернуться. И это не просто деревенька из трех домов, а полноценная община.





Assassin’s Creed Valhalla не совершает революций. Она улучшает элементы предыдущих игр, рассказывая новую историю в новой исторической эпохе. На этот раз это интерактивная версия сериала «Викинги». Получилось красиво, по-хорошему жестко и местами очень трогательно. Игра увлекает постоянным чувством открытий и какого-то большого приключения, которое непонятно как закончится. А еще это идеальная осенняя игра: когда за окном холод и не хочется выходить из дома, лазать по заснеженным вершинам Норвегии и скакать по зеленым полям Англии невероятно увлекательно и почему-то уютно.

Наша оценка: 8,5 из 10