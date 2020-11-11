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Сколько ложек в стакане? Это знание пригодится на кухне
Источник материала: Tut.by
Часто формулировки рецептов вызывают у нас недоумение. Ну как мне посчитать точно 100 граммов без весов? И что делать, если в доме нет того самого «стандартного» граненого стакана, которым легко отсчитывать количество жидких и сыпучих продуктов? LADY сделала простую памятку с ответами на эти бытовые вопросы: сохраните себе, в следующий раз на кухне вам она пригодится. А еще эти знания пригодятся тем, кто контролирует свое питание.
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|Продукт
|Сколько грамм в стакане (250 мл)
|Мука
|160
|Сахар
|200
|Крупы
|в среднем 200−230
|Крахмал
|180
|Растительное масло
|230
|Молоко
|250
|Соль
|300
Определение тоже зависит от продукта. Но даже усложняется: ведь можно набрать «с горкой», а можно без. Рассмотрим, сколько весит столовая ложка в обоих случаях для часто используемых в готовке продуктов: сахара, соли, муки, желатина, воды, молока, растительного масла, меда, сухих дрожжей.
|Продукт
|Граммы в столовой ложке
|Граммы в столовой ложке «с горкой»
|Сахар
|20
|25
|Соль
|22−25 (зависит от помола)
|28−30 (зависит от помола)
|Мука
|20
|30
|Желатин в гранулах
|10
|15
|Вода
|18
|-
|Молоко
|18
|-
|Растительное масло
|16
|-
|Мед
|25−30
|35−40
|Сухие дрожжи
|8
|11
Сколько граммов в чайной ложке, тоже поможет разобраться таблица. Можно просто запомнить, что такая ложка — это примерно четвертая часть столовой. То есть берем вес продукта в столовой ложке и делим на четыре.
Обычно маленькими ложками измеряют продукты для кондитерских изделий: корицу, какао, дрожжи. Или, например, молотый кофе.
|Продукт
|Граммы в чайной ложке
|Граммы в чайной ложке «с горкой»
|Сахар
|5
|8
|Какао
|6
|9
|Корица
|5
|8
|Уксус
|4
|-
|Крахмал
|10
|13
|Соль
|7−8 (зависит от помола)
|10−12 (зависит от помола)
|Сухие дрожжи
|2,5
|3
|Молотый кофе
|4
|7
Зная все, что мы уже написали выше, можно легко это высчитать при необходимости. Например, из таблиц очевидно, что в стакане муки 8 столовых ложек (160 граммов стакана делим на 20 граммов ложки). В стакане сахара 10 столовых ложек (200 граммов сахара в стакане делим на 20 граммов ложки). Но мы посчитали все за вас в таблице.
|Продукт
|Столовых ложек «с горкой» (кроме масла) в стакане (250 мл)
|Мука
|8
|Сахар
|10
|Соль
|10−11 (зависит от помола)
|Крахмал
|6
|Молоко
|13−14
|Растительное масло
|14−15
Если вам проще все делать на глаз, возможно, вы доросли до собственной хлебопечки. Посмотрите цены на актуальные модели: