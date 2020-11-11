Сколько ложек в стакане? Это знание пригодится на кухне

Источник материала: Tut.by

Часто формулировки рецептов вызывают у нас недоумение. Ну как мне посчитать точно 100 граммов без весов? И что делать, если в доме нет того самого «стандартного» граненого стакана, которым легко отсчитывать количество жидких и сыпучих продуктов? LADY сделала простую памятку с ответами на эти бытовые вопросы: сохраните себе, в следующий раз на кухне вам она пригодится. А еще эти знания пригодятся тем, кто контролирует свое питание.

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Фото: pixabay.com

Сколько граммов в стакане

Это очень сильно зависит от продукта. Проще всего определить, сколько воды в стакане: граммы здесь будут соответствовать миллилитрам. Сказать, сколько в стакане муки или сахара уже сложнее.

За эталон возьмем стакан в 250 миллилитров — это обычный размер, как правило, все стаканы сейчас делают такие. Граненые «советские» стаканы поменьше: в них 200 миллилитров. Ниже — приблизительная табличка со значениями.

Продукт Сколько грамм в стакане (250 мл) Мука 160 Сахар 200 Крупы в среднем 200−230 Крахмал 180 Растительное масло 230 Молоко 250 Соль 300

Сколько граммов в столовой ложке

Определение тоже зависит от продукта. Но даже усложняется: ведь можно набрать «с горкой», а можно без. Рассмотрим, сколько весит столовая ложка в обоих случаях для часто используемых в готовке продуктов: сахара, соли, муки, желатина, воды, молока, растительного масла, меда, сухих дрожжей.

Продукт Граммы в столовой ложке Граммы в столовой ложке «с горкой» Сахар 20 25 Соль 22−25 (зависит от помола) 28−30 (зависит от помола) Мука 20 30 Желатин в гранулах 10 15 Вода 18 - Молоко 18 - Растительное масло 16 - Мед 25−30 35−40 Сухие дрожжи 8 11

Сколько граммов в чайной ложке

Сколько граммов в чайной ложке, тоже поможет разобраться таблица. Можно просто запомнить, что такая ложка — это примерно четвертая часть столовой. То есть берем вес продукта в столовой ложке и делим на четыре.

Обычно маленькими ложками измеряют продукты для кондитерских изделий: корицу, какао, дрожжи. Или, например, молотый кофе.

Продукт Граммы в чайной ложке Граммы в чайной ложке «с горкой» Сахар 5 8 Какао 6 9 Корица 5 8 Уксус 4 - Крахмал 10 13 Соль 7−8 (зависит от помола) 10−12 (зависит от помола) Сухие дрожжи 2,5 3 Молотый кофе 4 7

Сколько ложек в стакане

Зная все, что мы уже написали выше, можно легко это высчитать при необходимости. Например, из таблиц очевидно, что в стакане муки 8 столовых ложек (160 граммов стакана делим на 20 граммов ложки). В стакане сахара 10 столовых ложек (200 граммов сахара в стакане делим на 20 граммов ложки). Но мы посчитали все за вас в таблице.

Продукт Столовых ложек «с горкой» (кроме масла) в стакане (250 мл) Мука 8 Сахар 10 Соль 10−11 (зависит от помола) Крахмал 6 Молоко 13−14 Растительное масло 14−15

Если вам проще все делать на глаз, возможно, вы доросли до собственной хлебопечки. Посмотрите цены на актуальные модели: