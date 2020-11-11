Шестнадцатилетняя мама Анастасия: не жалею, что так быстро повзрослела

Источник материала: Onliner

Это рассказ о том, как подросток, не вызывающий ни у кого доверия, неожиданно проявляет себя, столкнувшись с реальными жизненными задачами и проблемами. Анастасия забеременела в 15, и жизнь, которая, казалось, катилась под откос, резко изменила свое направление.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога:

Когда бабки впервые увидели меня у подъезда с коляской, сразу спросили: «Мама родила?» Я говорю: «Нет, я». И слышу вслед: «Проститутка, шалава, родила в 16 лет!»

С отцом ребенка мы познакомились, когда мне было 13 лет. Он был старше меня — красивый, нерусской национальности, это были мои первые отношения. Невинность я потеряла, когда мне было уже 14.

Мы шутили, смеялись, он начал что-то говорить, я ему показала «фак». Он забегает на балкон, берет меня за волосы и бьет лицом о полку. В тот момент я была выпившая. У меня истерика, начала плакать, меня никто никогда не бил до этого. Села на диван, он мне говорит: «Пей пиво», я отказалась. «Пей, с**а, иначе я сейчас тебе все это вылью на голову». Начала пить, в итоге оказалась в невменяемом состоянии. Он отвел меня в комнату и лишил девственности.

Говорил, что любит меня, что я ему нужна и я та самая, которую он так долго искал. Я думала, что, если бьет, значит, действительно любит. Избиения продолжались очень часто: бывало, два раза в неделю, бывало — каждый день. Я видела насилие в детстве (маму избивал первый отчим) и считала это нормой. О том, что происходит, никто не знал.

Мы окончательно расстались в начале августа. Я про него забыла, училась, жила в общежитии, встречалась с другим мальчиком. В какой-то момент поняла: происходит что-то не то — не было месячных. В тот момент у меня были гормональные сбои, решила не обращать на это внимания. Начались перепады настроения, появилась сонливость, короче, все признаки беременности, но я упорно говорила, что не беременна, со мной такого произойти не может, ведь он убеждал меня: «Я бесплоден, не бойся».

И вот все-таки делаю тест — и там две полоски. У меня истерика, понимаю: мать убьет. Пришла к ней, все рассказала, мама начала плакать, говорить, что надо делать аборт. Я отказалась.

Не представляла себя хорошей мамой. До этого три года стояла на учете в милиции — за распитие алкоголя, за то, что нюхала клей. Лежала даже в больнице с тяжелой степенью алкогольного отравления. На руках у меня воровские точки, я набила их в 14 лет, набил их мой парень, сказал: «Будешь у меня, Настя, блатная девка». Вот такая «хорошая» я была девушка.

Я догадывалась, от кого ребенок, но не хотела в это верить. В январе меня повезли на УЗИ. Сказали, что срок 23 недели и 2 дня, будет девочка. Как может быть 23 недели? У меня даже живота нет! Это уже почти седьмой месяц!

Я вышла после УЗИ и сразу сказала, чей это ребенок. Насколько я знаю, моего бывшего парня вызвали в милицию, сказали, что я беременна. Он вышел, сразу мне позвонил и предложил помириться. Сказал: «Все-таки у нас общий ребенок». Я категорически отказалась, пусть я лучше буду одна с ребенком, чем с таким, как он. Почему? Потому что, наверное, у меня появились мозги, я поняла, что это ненормально, когда мой парень меня регулярно избивает, относится ко мне как к животному.

На отца ребенка завели уголовное дело, осудили, он отбывает срок уже длительное время, и сидеть ему еще достаточно долго. Я всем объясняла, что он не виноват, что все произошло по взаимному согласию, но это никого не волновало. Мало того, он до этого уже сидел неоднократно.

Больше всего я боялась, что не поддержит мама. Но она поддержала. Я хотела оставить ребенка, сказала об этом сразу, как пришла в инспекцию по делам несовершеннолетних. Я уже отчетливо чувствовала, как он шевелится, как бьется его сердце.

Нам сказали, что надо расписаться с отцом и все будет хорошо. Я говорю маме: «Не хочу этого, я его не люблю». Она в ответ: «Настя, ты идешь замуж». Нас расписали за три дня. В паспорте стоит штамп, что у меня есть законный муж. И когда мне говорят: «Ты же несовершеннолетняя», я достаю паспорт и показываю. Я считаюсь эмансипированной несовершеннолетней — признана полностью дееспособной, несущей ответственность за своего ребенка.

Раньше я гуляла, пила, курила, маму не слушала, сейчас я думаю, как мне отучиться, пойти работать и жить дальше. Сижу дома с ребенком, кормлю его грудью уже пятый месяц. Не жалею, что так быстро повзрослела, очень рада, что у меня есть моя девочка. Дочка для меня большой стимул, сейчас я решаю, как буду сдавать экстернатом экзамены. В будущем хочу стать либо педагогом, либо экономистом.

Ко мне подходят мальчики из двора, рассказывают: «Я вчера так напился!» Отвечаю: «Меня это не интересует, можешь мне не рассказывать». Мне стыдно за людей, которые гордятся тем, что пьют с малолетства или отсидели. Я не горжусь своими «партаками», пытаюсь все время их как-то спрятать.

К моей беременности окружающие относились по-разному. Многие считали, что рожать не стоит. Гинеколог мне говорила: «У тебя нет мнения, делай то, что скажут». Однажды я на 5 минут опоздала на прием, она кричит: «Сейчас вызываю милицию — и у тебя забирают ребенка». Удивляюсь: «Так я его еще не родила». Она в ответ: «Там разберутся».

Мне никто не объяснял, как надо рожать, как дышать во время родов, обо всем этом рассказала женщина, которая лежала рядом и рожала четвертого ребенка. Когда на свет появилась Милена, мне положили ее на живот. Я вижу, какая она маленькая и беззащитная, вспоминаю, как меня заставляли оставить ее в роддоме. Это были непередаваемые эмоции.

Что такое быть молодой мамой? У тебя много сил, энергии. В будущем вы всегда будете с ребенком на одной волне. Я уверена, что стану для нее лучшей подругой. До совершеннолетия мне осталось меньше, чем полтора года. Сразу разведусь и лишу отца родительских прав. От материнства я ни капли не устала, для меня каждый день — радость. Милена недавно сказала первое слово — «мама». Для кого-то в 16 наслаждение пить-гулять, а для меня, как оказалось, быть мамой.

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