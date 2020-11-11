Тест-драйв электрического Xpeng G3: премиальный «китаец» по цене бэушной Tesla

Источник материала: Onliner Мы уже публиковали несколько рейтингов с лучшими китайскими электрокарами, которые не без причины стали пользоваться популярностью у белорусских перегонщиков. Пора переходить от теории к практике и знакомить вас с «живыми» электромобилями из Китая, а не картинками из каталогов. Мы уже катались на Chery Tiggo 3xe 480 , который стоит дешевле $20 тыс. Сейчас внимание белорусских журналистов приковано к другому «электрокитайцу» — Xiaopeng G3. Не пугайтесь, есть сокращенное глобальное название бренда — Xpeng. Этот кроссовер метит уже почти в премиум-класс. Цена соответствующая — $34 тыс. с доставкой до Минска «под ключ». Дорого? Да. Стоит оно того? Давайте разбираться.

А есть только дорогие версии?

В Минск прибыла машина в предтоповом исполнении Smart. Тестовый Xpeng G3 оснащен такими современными ассистентами, как удержание полосы, автоматическое перестроение, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик (можно даже выйти из машины во время парковки), климат-контроль, зимний пакет и многое другое. У машины наполовину стеклянная крыша, соединенная с лобовым стеклом. Видели такое уже на Tesla, Opel и даже Citroen.





На передней оси расположен 197-сильный электромотор. Он получает энергию от батареи емкостью 66 кВт·ч. По заводским цифрам, запас хода составляет 520 км. В реальности от зарядной станции можно отъехать максимум на 450—460 км летом и на 340 км зимой. Многое, конечно, зависит от условий эксплуатации, но в морозный день доехать из Минска до Бреста будет нелегко.





Есть еще более дорогая версия Xpeng G3, которая стоит $37 тыс. Но нас больше интересуют доступные исполнения. Имеются и такие. За комплектацию Core 520i (цифра означает запас хода) придется отдать $31 тыс. Самая дешевая версия кроссовера стоит $29,3 тыс. — это Core 460i. Более бюджетных G3 пока нет. Впрочем, можно пригнать «бэушку» — в Беларуси уже есть несколько подержанных Xpeng.

Это же чисто для Китая машина?

Не совсем. Высокую стоимость G3 как раз можно объяснить «глобальностью» модели. В отличие от кроссовера Chery Tiggo 3xe 480, которого «клепали» из того, что было для китайского рынка, Xpeng G3 создавали с прицелом на ЕС и даже США. Месяц назад 100 экземпляров G3 отправились по морю в Норвегию. Кроме того, китайцы готовятся к запуску модели в Испании, а позже попытаются выйти на рынок Нидерландов.





Для европейских версий в кроссовере пришлось перевести всю мультимедийную систему на английский язык и расширить карту навигации. Важно помнить, что в Беларусь приехала машина не из норвежской партии, а китайская со всеми вытекающими последствиями. Навигация в тестовом автомобиле не работает от слова совсем. Поддержки Apple Carplay и Android Auto нет, как, собственно, нет толку от огромного (аж 15,6 дюйма!) сенсорного экрана. Там все на китайском. Остается только ждать появления международной прошивки в открытом доступе. Это касается и голосовых подсказок.

Ладно, рассказывайте, что за Xiaopeng

Компания Xiaopeng (в ЕС ее принято называть Xpeng Motors) была основана молодым китайским миллиардером Хэ Сяопэном. На момент запуска проекта предпринимателю было всего 37 лет. Он активно следит за современными гигантами в автомобильной и IT-сферах. В интервью от открещивается от подражания продукции Tesla, хотя его самого неоднократно называли «китайским Илоном Маском». В 27 лет Хэ Сяопэн основал успешную компанию UCWeb Inc., которая разработала самый популярный в Китае браузер и принесла основателю миллиарды долларов.



Xpeng G3

Xpeng появилась на свет в 2014 году. На данный момент у производителя две серийные машины: кроссовер Xpeng G3 (выпускается с 2018 года) и седан Xpeng P7 (продается меньше года). В отличие от других стартапов, решивших создать «убийцу Tesla», компания Xpeng Motors не кормила публику пластиковыми концептами и обещаниями, а вывела полноценную рыночную модель и сразу же начала продавать ее. На разработку G3 ушло четыре года. За два года только в Китае было продано 22 тыс. Xpeng G3. Неплохо для относительно дорогого электрокара, созданного с нуля брендом без опыта.



Xpeng P7

Встречаем по одежке

Выглядит Xpeng G3 довольно странно. С большинства ракурсов экстерьер кроссовера нельзя назвать привлекательным. Но есть углы, под которыми электромобиль не так отталкивает. Дизайнеры передней части явно ориентировались на поклонников калифорнийских EV. И это плохо. Tesla не является эталоном красоты, ведь стилистику Model S (а значит, и Model X) разрабатывали еще в середине нулевых. Объективно внешне модели Tesla не выглядят суперсовременно, поэтому и G3 не воспринимается как модель 2020 года. Куда интересней смотрится самобытный седан P7.





У G3 нет традиционной решетки радиатора, зато есть небольшой воздухозаборник в нижней части бампера. Там же спрятан радар, отслеживающий дистанцию до впереди идущей машины.





Корма у Xpeng G3 не пытается скопировать чей-то стиль, но и не вызывает вау-эффекта. «Китаец» и «китаец». В городе машина выделяться не будет. Разве что зеленые номера и непонятный Х-логотип привлекут внимание любителей электрокаров. Иероглифы на пятой двери обозначают название бренда. Из Китая можно заказать шильдики на английском. Оптика у G3 полностью светодиодная с красивым рисунком.

Что в салоне?

На фоне простого и даже скучного экстерьера салон, напротив, показался наиболее ярким акцентом во всей машине. Попытка скопировать внутреннее убранство Tesla удалась. Приборная панель здесь в стиле старших Model S и Х. Это можно сказать и о большом экране мультимедийной системы, и о минимализме, которым пропитан весь салон. Даже подрулевые рычажки «мерседесовские». Правый отвечает за режимы езды.





Вряд ли многие останутся равнодушными к крутой стеклянной крыше G3. Это даже не крыша, а продолжение лобового стекла, которое после перехода в горизонтальное положение получило еще легкую тонировку. Козырьки водителя и пассажира откидываются и фиксируются к центральной перекладине с помощью магнитов. Выглядит все добротно.





Если знакомиться с машиной, не «включая» ее, — интерьер однозначно понравится. Вопросы начинаются, когда пытаешься настроить под себя водительское кресло и как-то повзаимодействовать с автомобилем. Xpeng явно не хватает регулировки по вылету руля. Но наибольшую боль вызывает телевизор на центральной консоли. Как уже отмечалось выше, меню полностью на китайском и здесь ничего не работает. Представьте, как нелепо в этой машине будет смотреться смартфон, торчащий на держателе и показывающий водителю навигацию. Все равно что сидеть в кинотеатре и смотреть фильм на iPhone.





Сзади места на удивление много. Китайцы не стали придумывать «купеобразную» философию машины, скашивая заднюю часть, поэтому над головой у пассажиров второго ряда есть запас пространства. Для галерки предусмотрены USB-выходы и отдельный воздуховод. Хотя в «китайце» за $34 тыс. можно было бы ожидать еще и третью зону климат-контроля.





В отличие от Tesla, Xpeng G3 не может похвастаться двумя багажниками. Единственный двигатель у этого электрокара расположен спереди, поэтому, подняв капот, вы увидите почти все технические узлы машины: трансформатор, генератор, электродвигатель, блоки управления, бортовой (не тяговый) аккумулятор. Багажник сзади средний по размерам. Второй ряд можно сложить по частям (60/40). Лючка для длинномеров нет.









Мягче, чем Tesla Model Y

Толкаться в городском потоке на Xpeng очень приятно. Машина радует моментальным ускорением и неплохой динамикой. По паспорту электрокар набирает сотню примерно за восемь с половиной секунд. Не лучший результат для EV. Но по факту в диапазоне 20—80 км/ч без особого напряга можно быть впереди потока. Настройка электромоторчика на рулевой рейке показалась слишком искусственной. Нет ощущения полного контроля над траекторией машины. Этим грешат почти все электрокары.





На волнах асфальта и «спящих полицейских» подвеска Xpeng G3 порадовала энергоемкостью. «Первый китайский автомобиль с хорошо настроенной ходовой», — высказал свое мнение наш фотограф Максим Малиновский. Если не выезжать за пределы асфальта, да, G3 радует фильтрацией дорожных неровностей по пути от колес в салон. Но как только мы выехали на лесную тропу, усеянную нарядными желтыми листьями, стало понятно, что кроссовером Xpeng можно назвать, только паркуясь возле бордюра. Автомобиль явно не подготовлен для езды даже по легкой ухабистой дороге. К тому же G3 бывает только с передним приводом.





В любом случае подвеска китайского электрокара более приспособлена к нашим реалиям, нежели Tesla Model Y, на которой мы катались за день до теста Xpeng. Шасси вряд ли станет отталкивающим фактором у потенциального покупателя G3. А вот от Tesla многие могут отвернуться именно из-за жесткости настройки ходовой. Для того чтобы заряжать Xpeng от общественных станций стандарта CHAdeMO, необходимо покупать переходник от китайского разъема. Стоит коннектор $1,5—2 тыс. Можно взять более доступный переходник на Type 2, но тогда зарядка будет более продолжительная.

Надо брать?

Если честно, сложно себе представить целевую аудиторию Xpeng G3. Энтузиасты, которые решили впервые попробовать электрокар, скорее посмотрят в сторону подержанных Chevrolet Bolt или Nissan Leaf. А за $34 тыс. можно уже присматриваться даже к полноприводным Tesla Model 3 с небольшим пробегом. По общему впечатлению Xpeng G3 воспринимается на $25—30 тыс. Все эти ассистенты типа автоматического парковщика и автопилота — пустой звук маркетологов. Переплачивать за это не стоит. Поэтому если у G3 и есть перспективы на нашем рынке, то только в базовых исполнениях или в виде подержанных экземпляров. Не готовы белорусы отдавать $35—40 тыс. за переднеприводный кроссовер, название которого они слышат впервые.





Благодарим компанию ООО «Эйжа ЭВ Моторс» за предоставленный для теста автомобиль.