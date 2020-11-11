Тихановская признала необходимость смены тактики протестов

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская понимает, что необходимо сменить тактику проведения акций протеста, и утверждает, что работает над этим.

"Возможно, поменяется картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа", - сказала Тихановская в интервью телеканалу "Дождь", не раскрывая деталей.

"Будут объявлены результаты этой работы, но планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров - все продолжают борьбу в данном случае", - подчеркнула она.

О необходимости смены тактики Тихановская также упомянула в своем telegram-канале.

«Объединяйтесь. Заводите чаты с соседями и коллегами, вступайте в независимые профсоюзы и создавайте группы волонтерской помощи. Помните: каждая мощная политическая кампания или акция начиналась с маленького чата в мессенджере. Поэтому собирайтесь вместе и решайте, какие действия сейчас помогут нашей общей борьбе. Например, если банки настолько ненадёжны, что крадут у беларусов их деньги (1 400 000 рублей компенсаций за насилие и пытки), значит ради безопасности нужно снять со счетов все средства – и тем самым остановить этот факт беззакония. Говорите нам, какие шаги необходимы и какая помощь нужна вам, чтобы их совершить», - обратилась она к беларусам.