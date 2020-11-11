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В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

11.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Самолеты военно-транспортной авиации России Ил-76 доставили в Армению более 400 российский миротворцев, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В настоящее время двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что для выполнения миротворческой миссии в зону нагорнокарабахского конфликта будут переброшены около 2 тыс. военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

По данным министерства, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении огня российские наблюдательные посты будут располагаться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах. Командование операцией будет находиться в районе Степанакерта, передает РБК.

10 ноября главы Армении, Азербайджана и России сообщили о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Стороны подписали договор, согласно которому для контроля за соблюдением режима прекращения огня в зону конфликта будут введены российские миротворцы.

Согласно условиям перемирия, Азербайджан и Армения остаются на занятых позициях, при этом Ереван должен уступить Баку несколько районов Карабаха.

 
 
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Самолеты военно-транспортной авиации России Ил-76 доставили в Армению более 400 российский миротворцев, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
 
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