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Еврокомиссия подготовит обновленную программу борьбы с терроризмом

11.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Еврокомиссия 9 декабря представит обновленную программу борьбы с терроризмом, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках прошедшей во вторник, 10 ноября, видеоконференции.

Участие в мероприятии приняли глава Евросовета Шарль Мишель, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По словам главы Еврокомиссии, необходимо смотреть в корень проблемы. Политик назвала "лучшим оружием" в борьбе с экстремизмом противостояние радикализации путем предоставления людям иных перспектив развития. Кроме плана борьбы с терроризмом в Еврокомиссии намерены до конца ноября предложить программу интеграции.

В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских теракта, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.

 
 
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Еврокомиссия 9 декабря представит обновленную программу борьбы с терроризмом, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках прошедшей во...
 
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