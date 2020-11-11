Более 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Совместное заявление о прекращении огня в Карабахе ранее приняли главы России, Армении и Азербайджана.

В общей сложности в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Задача - контроль за прекращением огня

Российские миротворцы с техникой и вооружением, которые прибыли в Армению, уже сформировали колонны для марша в район сосредоточения.

"Подразделения миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Республику Армения, совершают марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", – говорится в сообщении Минобороны России.

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров. Миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов будет развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с 10 ноября. Азербайджан и Армения остановились на занятых позициях и теперь должны обменяться военнопленными. Это один из пунктов совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана, которое озвучил Владимир Путин. Для контроля над исполнением соглашения в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Премьер Армении Никол Пашинян в своем Facebook назвал это соглашение "крайне тяжелым". Он также заявил, что если бы год назад Армения согласилась вернуть Азербайджану пять районов, сейчас "ситуация была бы лучше".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев считает подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

Реакция на перемирие

Великобритания приветствовала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и призвала Азербайджан и Армению к достижению мира. Главы британского МИД Доминик Рааб свое заявление опубликовал в Twitter.

"Они (стороны) приняли трудное решение, чтобы не допустить дальнейшей гибели людей. Мы призываем все стороны продолжать совместную работу, чтобы найти долгосрочное мирное решение в интересах их граждан", – отметил Рааб.

Внимательно следит за ситуацией и МИД Словакии, заявил министр иностранных дел этой страны Иван Корчок.

"Что касается достижения актуального соглашения, то важнейшим считаем, чтобы перемирие, которое им предусмотрено, получило бы постоянный характер действия", – цитируют его СМИ Словакии.

Франция ожидает от Азербайджана строгого выполнения обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме того, официальный Париж призывают Турцию не предпринимать действий, которые могут помешать прекращению боевых действий, цитируют СМИ заявление главы французского МИД.

Приветствовал прекращение огня в Карабахе и глава дипломатии ЕС. Жозеп Боррель отметил, что соглашение Армении и Азербайджана, достигнутое при посредничестве России, поможет предотвратить дальнейшие человеческие потери. И, возможно, станет первым шагом к всеобъемлющему урегулированию.

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