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Минздрав утвердил правила хранения лекарств

11.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. В Беларуси утвердили надлежащую практику хранения лекарств, соответствующее постановление министерства здравоохранения №88 от 23 октября официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

© CC0 / Pixabay / HeungSoon
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В документе устанавливаются правила хранения лекарственных препаратов, в том числе растительного происхождения, фармацевтических субстанций и лекарственного сырья. Этими правилами должны руководствоваться юрлица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую или фармацевтическую деятельность.

В постановлении Минздрава прописаны также требования к помещениям и зданиям, в которых должны храниться лекарства, к размещению аптечных складов. В нем утверждены правила хранения различных препаратов для производителей и аптек. Кроме того, прописаны правила хранения для отдельных групп лекарственных средств, требующих защиты от света, влаги, улетучивания и других обязательных условий.

Данное постановление министерства здравоохранения вступит в силу с 20 ноября текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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В документе устанавливаются правила хранения лекарственных препаратов, в том числе растительного происхождения, фармацевтических субстанций и лекарственного...
 
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