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Mitsubishi обнародовала характеристики обновленного Eclipse Cross

11.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первыми фотографиями экстерьера и интерьера обновленного кроссовера Eclipse Cross в Mitsubishi поделились еще в октябре, но только сейчас компания озвучила основные параметры и технические характеристики машины.


Причем пока речь идет о базовой бензиновой версии, продажи которой до конца года начнутся в Австралии и Новой Зеландии — за ними последуют рынки Японии и США. Так, кроссоверу увеличили передний и задний свесы, в результате чего габаритная длина Eclipse Cross выросла на 140 мм (до 4545 мм). Колесная база осталась при прежних 2,67 м. Обновление позволило увеличить багажное отделение на 18%, теперь его объем составляет 405 л (без учета пространства под полом багажника). При сложенных сиденьях заднего ряда максимальный объем достигает 1149 л у версии с панорамной крышей или 1172 л без нее.


Отдача бензиновой турбо-«четверки», которая работает в комбинации с вариатором, передним или полным приводом S-AWC, не изменилась (150 л. с.). С модернизацией Eclipse Cross обзаведется «подзаряжаемой» гибридной установкой (PHEV), состоящей из 2,4-литрового бензинового мотора MIVEC, двух электродвигателей и литий-ионной батареи, но ее характеристики по-прежнему не обнародованы.


Оснащение электронными помощниками обновленного Eclipse Cross включает адаптивный круиз-контроль, системы смягчения последствий лобового столкновения и предупреждения о сходе с полосы движения, мониторинга слепых зон и функцию автоматического переключения с дальнего света на ближний.


На рынке ТС модернизированный «паркетник» Eclipse Cross ожидается в следующем году.

 
 
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Первыми фотографиями экстерьера и интерьера обновленного кроссовера Eclipse Cross в Mitsubishi поделились еще в октябре, а сейчас компания озвучила основные параметры и...
 
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