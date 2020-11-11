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БЖД объявила, что вводит новый график. Что с московским направлением?

11.11.2020 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 0 часов 13 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов по СНГ и Балтии. Кое-что меняется внутри страны, много надежд на международное сообщение — в частности, довольно туманно упоминается тот самый маршрут Москва — Минск, о котором мы ранее случайно узнали от российских партнеров. Смотрим, что следует из официального сообщения о старте нового графика.

Внутренние перевозки пассажиров

Сайт БЖД информирует, что с учетом спроса расширена сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Впервые на линии Минск — Могилев будет использоваться «комфортабельный моторвагонный подвижной состав бизнес-класса». Ежедневно будут курсировать до трех пар дизель-поездов серии ДП.

По пятницам и воскресеньям будут ходить современные дизель-поезда бизнес-класса ДП3 по направлению Минск — Пинск. Кроме того, до трех пар в сутки будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском.

По новому графику в региональном сообщении «с учетом сложившегося пассажиропотока» предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий экономкласса в сутки (БЖД не сообщает, сколько поездов ходило раньше) — с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.

Международное сообщение

В марте-апреле БЖД, по мере закрытия соседних стран, отменяла поезда. Последней отменилась Россия — в апреле. На этот момент у нас (и не только у нас) отсутствует пассажирское сообщение с другими странами.

Белорусские железнодорожники свой настрой на будущее описывают так: «При условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов». Из них 30 пар — белорусского формирования. С нашей стороны сохраняются основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Минеральные Воды, Анапа, Архангельск, Вильнюс, Киев, Варшава, Прага, Одесса, Мурманск, Казань, Екатеринбург и др.

Пресс-служба БЖД особо отмечает: в новом графике в рамках реализации совместного проекта с РЖД по организации дневного (скоростного) пассажирского сообщения предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва — Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом.

Более конкретные параметры этого маршрута — расписание, время в пути, стоимость — не указывают ни наши, ни россияне (РЖД упоминала о возможном старте 13 декабря). В онлайн-сервисах этих поездов пока нет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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С 0 часов 13 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов по СНГ и Балтии. Кое-что меняется внутри страны, много надежд на международное...
 
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