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Закон о профсоюзах: граждане имеют право добровольно создавать по своему выбору профсоюзы
Источник материала: Onliner
Вчера белорусам пообещали до конца года решить вопрос о создании профсоюзов на всех частных предприятиях. Иначе, мол, ликвидация (частных предприятий, разумеется). Со своей стороны можем напомнить, о чем гласит действующий закон о профессиональных союзах.
«Граждане Республики Беларусь имеют право добровольно создавать по своему выбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии соблюдения их уставов.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут вступать в профсоюзы, созданные и действующие на территории Республики Беларусь, если это предусмотрено их уставами.
Профсоюзы могут создавать на добровольной основе республиканские союзы (ассоциации) и иные объединения (далее — объединения профсоюзов), обладающие правами профсоюзов, а также вступать в них.
Республиканские объединения профсоюзов могут создавать в порядке, предусмотренном уставами, территориальные (областные, городские, районные) и иные организационные структуры, обладающие правами профсоюзов.
Профсоюзы (объединения профсоюзов) и их организационные структуры в соответствии с законодательством Республики Беларусь и их уставами являются юридическими лицами».
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Вчера белорусам пообещали до конца года решить вопрос о создании профсоюзов на всех частных предприятиях. Иначе, мол, ликвидация (частных предприятий, разумеется)....
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