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Закон о профсоюзах: граждане имеют право добровольно создавать по своему выбору профсоюзы

11.11.2020 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера белорусам пообещали до конца года решить вопрос о создании профсоюзов на всех частных предприятиях. Иначе, мол, ликвидация (частных предприятий, разумеется). Со своей стороны можем напомнить, о чем гласит действующий закон о профессиональных союзах.

«Граждане Республики Беларусь имеют право добровольно создавать по своему выбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии соблюдения их уставов.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут вступать в профсоюзы, созданные и действующие на территории Республики Беларусь, если это предусмотрено их уставами.

Профсоюзы могут создавать на добровольной основе республиканские союзы (ассоциации) и иные объединения (далее — объединения профсоюзов), обладающие правами профсоюзов, а также вступать в них.

Республиканские объединения профсоюзов могут создавать в порядке, предусмотренном уставами, территориальные (областные, городские, районные) и иные организационные структуры, обладающие правами профсоюзов.

Профсоюзы (объединения профсоюзов) и их организационные структуры в соответствии с законодательством Республики Беларусь и их уставами являются юридическими лицами».

 
 
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Вчера белорусам пообещали до конца года решить вопрос о создании профсоюзов на всех частных предприятиях. Иначе, мол, ликвидация (частных предприятий, разумеется)....
 
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