Цена нефти Brent выросла до $44 за баррель

Источник материала: АФН

Нефть марки Brent замедлила вчерашний рост после того, как подскочила до 44,19 долларов за баррель, и на 8:55 торгуется на уровне 43,97 доллара за баррель (+0,78%).

Нефть сорта WTI торгуется у отметки 41,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз нефть марки Brent торговалась выше 44 долларов за баррель 4 сентября 2020 года.

Цена на Brent подросла после публикации отчета Минэнерго США, в котором ведомство понизило прогноз средней цены в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель, в то время как в 2021 году средняя цена составит $46,59 за баррель.