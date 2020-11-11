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Цена нефти Brent выросла до $44 за баррель

11.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нефть марки Brent замедлила вчерашний рост после того, как подскочила до 44,19 долларов за баррель, и на 8:55 торгуется на уровне 43,97 доллара за баррель (+0,78%).

Нефть сорта WTI торгуется у отметки 41,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз нефть марки Brent торговалась выше 44 долларов за баррель 4 сентября 2020 года.

Цена на Brent подросла после публикации отчета Минэнерго США, в котором ведомство понизило прогноз средней цены в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель, в то время как в 2021 году средняя цена составит $46,59 за баррель.

 
 
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Нефть марки Brent замедлила вчерашний рост после того, как подскочила до 44,19 долларов за баррель, и на 8:55 торгуется на уровне 43,97 доллара за баррель (+0,78%).
 
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