Байден счел позором нежелание Трампа признать поражение

Источник материала: АФН

Избранный президент США Джо Байден назвал позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать поражение на выборах.

Об этом он заявил в ходе своего выступления в Делавэре, передает NBC News.

«Я думаю, что это позор, если честно… Думаю, в конце концов это осуществится 20 января», — сказал он.

Ранее, 7 ноября, американские СМИ объявили о победе Байдена на президентских выборах. По данным изданий, он набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

Тогда Трамп заявил, что разговоры о победе Байдена преждевременны, так как он намерен обжаловать результаты голосования в суде. По его мнению, бюллетени избирателей, которые пришли в комиссии после официального окончания голосования, нельзя учитывать.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на брифинге на вопрос о передаче власти демократу Джо Байдену, заявил, что вскоре произойдет плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа.

«Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса», — сказал Помпео.

Комментируя слова Трампа о том, что он был бы победителем на выборах, если бы учитывались только «законные голоса», Помпео сказал: «Я уверен, что мы будем подсчитывать, и мы должны подсчитывать каждый законный голос. Мы должны убедиться в том, что любой незаконный голос не был учтен».

Демократ, член палаты представителей от штата Вирджиния и бывший сотрудник ЦРУ Эбигейл Спанбергер заявила, что слова Помпео о передаче власти поставили под угрозу глобальное лидерство США и назвала их «постыдными и опасными».