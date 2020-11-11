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Канада обеспокоена высылкой британских дипломатов из Беларуси
Источник материала: Партизан
Канада выражает обеспокоенность высылкой британских дипломатов из Беларуси.
Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет
«Канада поддерживает Великобританию и глубоко обеспокоена необоснованной высылкой дипломатов из Беларуси. Мы поддерживаем народ Беларуси в обеспечении соблюдения и уважения прав человека», — написал он в твиттере.
9 ноября беларусский МИД объявил персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Беларуси Лизу Тамвуд и атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента». 10 ноября Великобритания приняла симметричные меры, выслав двух беларусских дипломатов.
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Канада выражает обеспокоенность высылкой британских дипломатов из Беларуси.
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