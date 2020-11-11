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Канада обеспокоена высылкой британских дипломатов из Беларуси

11.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канада выражает обеспокоенность высылкой британских дипломатов из Беларуси.



Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет REFORM.by 

«Канада поддерживает Великобританию и глубоко обеспокоена необоснованной высылкой дипломатов из Беларуси. Мы поддерживаем народ Беларуси в обеспечении соблюдения и уважения прав человека», — написал он в твиттере.

9 ноября беларусский МИД объявил персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Беларуси Лизу Тамвуд и  атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента». 10 ноября Великобритания приняла симметричные меры, выслав двух беларусских дипломатов.
 
 
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Канада выражает обеспокоенность высылкой британских дипломатов из Беларуси.
 
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