Два минских дворовых чата и один канал были взломаны. На аватарках - государственная символика

Источник материала: Tut.by

Вчера, 10 ноября, сразу два минских дворовых чата и один канал были взломаны. Сообщества перешли под контроль неизвестных и изменили аватарки на государственную символику. Об этом сообщается в Telegram-канале OPERATORS.bel.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В частности, канал «Лебяжий 97%» сообщил о том, что их дворовой чат был взломан, и призвал покинуть его. И действительно — в чате «Лебяжий CREW» изменилось фото (на автарке теперь стоит государственный флаг), размещены перепосты из Telegram-канала, который деанонимизирует обычных участников дворовых чатов, и провластного канала «Желтые сливы». Также в последнем посте неизвестные написали, что «отдельное внимание» уделят «деанону администратора чата „Лебяжий CREW“ и канала „Лебяжий 97%“ Дмитрию Галко».

Чуть позже в Telegram-канале активиста Антона Мотолько сообщили , что был взломан и чат с каналом «Веснянка97». Причем неизвестные не только изменили фото профилей на государственный герб, но и разместили в чате картинку с Иосифом Сталиным, который на вопрос «Товарищ Сталин, что с предателями делать будем?» отвечает: «Ничего. Их уже разместили где нужно…».



Скриншот «Вяснянка 97% Чат»

Канал OPERATORS. bel напоминает — посмотреть советы от tginfo, как защитить свой аккаунт в Telegram, можно здесь . Также, отмечает автор, будет нелишним, если администраторы каналов, которые могут привлечь к себе внимание, передадут владение чатами/каналами своим друзьям, живущим за рубежом.

— Есть и хорошая новость: dze.chat создал свой канал , на котором будет постить афишу дворовых мероприятий (концертов, лекций, чаепитий и др.), а также анонсировать все самые свежие обновления, связанные с проектом. Искать чаты поблизости теперь можно не только через сайт, а через их бот @dzechat_bot, — подытоживает администратор канала.