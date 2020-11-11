Land Rover Discovery с обновлением получил измененный интерьер и новые двигатели

Источник материала: Tut.by

Компания Land Rover провела плановое обновление модели Discovery, которая получила переработанный салон и новые «шестерки» семейства Ingenium.









Серьезных перемен во внешности Discovery не дождался. Изменился рисунок решетки радиатора, подретуширован передний бампер, появились новые светодиодные фары с изогнутой линией дневных ходовых огней и новые задние светодиодные фонари, а воздухозаборники передних крыльев окрашены в цвет кузова. Есть и новое исполнение R-Dynamic, которое отличается иным оформлением бамперов, черными элементами экстерьера и отделкой сидений двухцветной кожей с контрастной прострочкой.





В интерьере модернизированного Discovery — новый четырехспицевый руль, рычаг вместо прежней поворотной шайбы управления трансмиссией, а также переделанная центральная консоль с 11,4-дюймовым сенсорным экраном мультимедиасистемы Pivi Pro. В спинки передних сидений встроены держатели для планшетов, а среди опций доступна новая система ионизации воздуха в салоне с технологией фильтрации сверхмелких частиц. Сиденья заднего ряда — с улучшенной боковой поддержкой и более длинными и объемными подушками, а воздуховоды перенесены с центральных стоек на консоль между передними сиденьями.





На виртуальной приборной панели с 12,3-дюймовым дисплеем могут отображаться два обычных циферблата или их комбинация с трехмерными навигационными картами. В оснащение также входят проекционный дисплей на лобовое стекло и беспроводная зарядка для смартфона.





На рынок ТС обновленный Discovery будет поставляться с двумя новыми трехлитровыми «шестерками» Ingenium в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Бензиновый мотор развивает 360 л. с. и 500 Нм крутящего момента и дополнен 48-вольтовой мягкогибридной настройкой, отдача дизеля — 249 л. с. и 570 Нм. Полноприводная трансмиссия была модернизирована, система Terrain Response 2 получила новый режим Wade Mode для преодоления водных преград, а в «базе» у всех Discover теперь есть пневмоподвеска.





На рынке ТС модернизированный Discovery должен появиться весной 2021 года, цены в компании озвучат ближе к моменту старта продаж.