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80-летняя женщина вышла замуж за 35-летнего мужчину и приняла ислам

11.11.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

80-летняя британка вышла замуж за 35-летнего возлюбленного, о страстном сексе с которым хвасталась на всю страну. Ее историю рассказывает издание lenta.ru

Фото: Iris Jones в Facebook

Айрис Джонс из английского графства Соммерсет прославилась на всю Великобританию, когда пришла в телешоу This Morning со своим возлюбленным из Египта Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом. Они познакомились в Facebook в 2019 году, завели роман по переписке, после чего британка прилетела к арабу в Каир. В эфире влюбленные утверждали, что у них отношения мечты, и раскрывали подробности своей сексуальной жизни. Джонс заявила, что в их первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить. Выпуск передачи стал хитом.

Теперь стало известно, что пара поженилась в Египте. Ради своего возлюбленного британка приняла ислам. Ее муж утверждает, что их брак был заключен исключительно по любви. «Я не хочу ни ее гражданства, ни ее денег. Я доволен своей жизнью, я работаю и, слава Аллаху, у меня есть свои накопления», — заявил Ибрихам. Он добавил, что любовь слепа, и хотя его избранница старше его матери на 20 лет, это не имеет для него никакого значения.

До того как Джонс прилетела в Каир, египтянин работал инспектором по сварке. Он бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной. Он живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. У его жены есть дом с верандой, также она каждую неделю получает пенсию в 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) по инвалидности. Джонс была замужем, но развелась больше 40 лет назад.

 
 
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80-летняя британка вышла замуж за 35-летнего возлюбленного, о страстном сексе с которым хвасталась на всю страну
 
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