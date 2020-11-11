В России продают редкий «Москвич» 1998 года. Цена — $12,7 тысячи

Источник материала: Onliner

На сайте Drom выставили на продажу очень интересную машину — «Москвич Святогор» 1998 года выпуска. Этот редкий лифтбэк почти не ездил — на одометре всего 60 км. Продавец хочет получить за экспонат 970 тысяч рублей. Это примерно $12,7 тысячи!





Продавец уверяет, что «Святогор» находится в абсолютно первозданном состоянии — все детали родные и без износа. Под капотом машины 1,6-литровый двигатель ВАЗ-2106 мощностью 76 л. с. Он работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». «Святогоры» также существовали в модификациях с 2-литровым Renault F3R (113 л. с.) и 1,7-литровым УЗАМ-3317 (85 л. с.). Отдельные партии имели 1,8-литровые двигатели ВАЗ-2130 (84 л. с.) и УЗАМ-3318 (90 л. с.).





Модель сохранилась в заводском виде из-за трагической случайности: в 1998 году отец приобрел авто для сына, но жизнь того оборвалась — и машина все 22 года просто пылилась в гараже невостребованной.





«Святогор» — это модернизированная модификация «Москвича-2141», появившегося в 1986 году. Снаружи он отличается рестайлинговой передней частью — с блок-фарами и указателями поворотов Hella. Именно с модернизацией в гамме М-2141 появился мотор Renault. «Святогор» производился с 1997-го и вплоть до полной остановки завода АЗЛК в 2001 году.