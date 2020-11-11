ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России продают редкий «Москвич» 1998 года. Цена — $12,7 тысячи

11.11.2020 10:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На сайте Drom выставили на продажу очень интересную машину — «Москвич Святогор» 1998 года выпуска. Этот редкий лифтбэк почти не ездил — на одометре всего 60 км. Продавец хочет получить за экспонат 970 тысяч рублей. Это примерно $12,7 тысячи!

В России продают редкий «Москвич» 1998 года. Цена — ,7 тысячи

Продавец уверяет, что «Святогор» находится в абсолютно первозданном состоянии — все детали родные и без износа. Под капотом машины 1,6-литровый двигатель ВАЗ-2106 мощностью 76 л. с. Он работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». «Святогоры» также существовали в модификациях с 2-литровым Renault F3R (113 л. с.) и 1,7-литровым УЗАМ-3317 (85 л. с.). Отдельные партии имели 1,8-литровые двигатели ВАЗ-2130 (84 л. с.) и УЗАМ-3318 (90 л. с.).

В России продают редкий «Москвич» 1998 года. Цена — ,7 тысячи

Модель сохранилась в заводском виде из-за трагической случайности: в 1998 году отец приобрел авто для сына, но жизнь того оборвалась — и машина все 22 года просто пылилась в гараже невостребованной.

В России продают редкий «Москвич» 1998 года. Цена — ,7 тысячи

«Святогор» — это модернизированная модификация «Москвича-2141», появившегося в 1986 году. Снаружи он отличается рестайлинговой передней частью — с блок-фарами и указателями поворотов Hella. Именно с модернизацией в гамме М-2141 появился мотор Renault. «Святогор» производился с 1997-го и вплоть до полной остановки завода АЗЛК в 2001 году.

Москвич 412 ИЖ, 1992 г.в., 87 000 км
желтый, седан, бензин 1.5 л, механическая, задний привод
1278 р.
500$ / 423€
Москвич 401, 1951 г.в., 1 111 км
черный, хетчбэк, бензин 1.1 л, механическая, задний привод
4602 р.
1800$ / 1521€
Москвич 2140, 1985 г.в., 111 111 км
белый, седан, бензин 1.5 л, механическая, задний привод
500 р.
196$ / 165€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Drom выставили на продажу очень интересную машину — «Москвич Святогор» 1998 года выпуска. Этот редкий лифтбэк почти не ездил — на одометре всего 60 км....
 
Новости дня
Новости разные
 
«И будут привлекать впредь! Мы правовое государство». Кочанова прокомментировала протесты медиков: власть готова к диалогу, но поведение врачей по меньшей мере странно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика