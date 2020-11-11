«И будут привлекать впредь! Мы правовое государство». Кочанова прокомментировала протесты медиков: власть готова к диалогу, но поведение врачей по меньшей мере странно

Источник материала: Onliner

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на совещании с руководителями медучреждений коснулась темы протестов врачей: «Я еще понимаю студенты, но вы — люди состоявшиеся! Диалога на улице не будет, предупредите». Аудиозапись выступления Кочановой разместили в Telegram-канале «Белые халаты» .

«Сегодня, если у кого-то есть необходимость, начинают работать диалоговые площадки. Если есть потребность и вы хотите встретиться с кем-то из руководителей, высшими должностными лицами, руководством страны — пожалуйста, мы готовы встретиться с вашими коллективами. Диалога на улице не будет, предупредите их. Мы готовы к диалогу, но не в формате вот этих вот протестных выходов — это крайне плохо. Ни к чему хорошему это не приведет.

Если врачи, высокообразованные люди, интеллектуально образованные... Слушайте, если возникают вопросы и вам не удается решить со своими подчиненными... Я готова приехать. Замминистра... С кем говорить? Но на улицу мы не пойдем с ними разговаривать. Диалог должен быть цивилизованный. Определите ту категорию людей, которые хотят с кем-то встретиться.

Но просто так выражать свое протестное настроение, выходя зачем-то на улицы, непонятно для чего, — ну что это?

Я еще понимаю, когда мы встречаемся и разговариваем со студентами. Но когда это взрослые люди, состоявшиеся занимаются этим — на мой взгляд, это неправильно.

Кроме того, вы люди самой гуманной профессии — вы должны людей лечить. А если у вас есть какие-то убеждения — это имеет место быть. Но это должно быть цивилизованно.

Никто никого не трогает за убеждения — они у каждого могут быть свои. А за нарушения закона, когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок, — вот за что их привлекают в ответственности — и будут привлекать впредь!

Мы правовое государство! Об этом говорит наша Конституция.

И соблюдение законов обязательно для всех, не надо устраивать вакханалию. Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят — посмотрите, что происходит в мире, и вы убедитесь в этом. Поэтому обращаю внимание еще раз: вы все руководители. Руководитель равно идеолог. Кому-то нравится это слово или нет — это так. И там, где хорошо выстроена работа, там меньше проблем. Я понимаю, у многих огромные коллективы, но с ними надо разговаривать. Я искренне говорю вам: мы готовы приехать туда, куда вы скажете, и встретиться с теми, у кого есть вопросы к власти.

Я знаю, что здесь присутствует профсоюз работников здравоохранения: вам надо активно работать! Если люди выходят из профсоюзной организации, значит, вы недорабатываете! Поэтому включайтесь в работу активно, проедьте поговорите с людьми. Так, как сегодня поступают медики, — по меньшей мере это странно».

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