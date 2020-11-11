Мощные санкции примут не раньше весны, но девальвация все равно продолжится мнение

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Американские экономические санкции – не раньше апреля-мая



Джо Байден объявлен избранным президентом США, хотя Дональд Трамп с этим и не согласен. В отличие от президента уходящего новый «квартирант» Белого дома четко высказался за поддержку белорусского народа в его желании установить демократию в своей стране и введение санкций против белорусских властей. Как это повлияет на наш ВВП и национальную валюту?

– Не думаю, что итоги выборов в США окажут в ближайшее время существенное влияние на перспективы нашей экономики в целом и белорусского рубля в частности. Причина достаточно банальна - Байден вступит в должность в январе.

Да, он четко выразил свою позицию по отношению к происходящему в Беларуси, но перетечет ли это в серьезные инструменты давления (в том числе экономического), сказать однозначно нельзя. Вполне возможно, это выразится в политических санкциях, направленных на отдельные личности. Но даже если перетечет в инструменты экономического воздействия, то скажется не ранее конца первого квартала 2021 года. Причина – в банальном бюрократическом процессе, который займет 2-3 месяца. То есть апрель-май следующего года, не раньше.

Фото: Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ

Удар со стороны российского рубля

– Более важно воздействие через российский рубль. Джо Байден говорил о том, что займет более решительную позицию в отношении России, вмешивавшейся в президентские выборы в США как минимум 4 года назад. Вероятна волна новых санкций от администрации нового президента США.

Оценить вероятность такого сценария не возьмусь, последние пару месяцев эта тема в Штатах активно не обсуждалась. Но если это случится, новые санкции против РФ нанесут ощутимый удар по российскому рублю. Если вспомнить, то в 2014 году ввод санкций привел к масштабному выводу капитала из России, переводу бизнесом средств в иностранную валюту и как итог – обвалу их рубля в два раза. Косвенно это, безусловно, скажется и на белорусском рубле.

это проблема для финансовой стабильности. Поскольку долговая устойчивость корпоративного сектора и государства очень чувствительна к изменению обменного курса. Для нас существенное (свыше 10-15 %) обесценение нац валюты , особенно быстрое, –это проблема для финансовой стабильности. Поскольку долговая устойчивость корпоративного сектора и государства очень чувствительна к изменению обменного курса.

Если это произойдет, то тоже не раньше 20 января – даты инаугурации американского президента, и вероятность этого непонятна.

Угрожать санкциями и ввести их – разные вещи

А если Джо Байден не станет ждать 20 января, а на ближайшей пресс-конференции по случаю своего избрания заявит о том, что введет санкции против Кремля сразу по вступлении в должность?

– Намерения и ввод – разные вещи. В таком случае будет краткосрочный шок. Напомню, что еще с 2018 года в Конгрессе «ходит» два варианта законопроекта по санкциям против Кремля. Когда процедуру принятия запустят, тогда можно будет говорить о будущем ухудшении экономического положения России.

Пока процесс не начался, новости о намерении принять санкции, ужесточающие прежние, к серьезным изменениям не приведут и могут обесценить российский рубль на 5-7-10%. С неким откатом назад.

Вторая волна COVID-19 ударит по курсу рубля и финансам предприятий

Как вторая волна COVID-19 ударит по белорусской экономике, которая первую перенесла (по уверениям властей) не так тяжело, как соседние страны?

– Еще две недели назад все хоть и понимали, что вторая волна будет, но в большинстве стран рассчитывали на то, что локдаунов образца марта-апреля удастся избежать. Сейчас оказалось, что вторая волна COVID-19 будет даже серьезней первой. Европейские страны уже ввели ограничения разной степени силы.

Скорее всего, массовые локдауны будут, и в 4 квартале случится новый экономический спад. По размеру он будет меньшим, чем во 2 квартале, но ощутимым.

На нас это, если случится, будет воздействовать по схожей с первой волной схеме. Один канал – через обменный курс, в основном транзитом через российский рубль, от которого я не ожидаю такого драматичного падения, как в марте. Следовательно, и наш рубль обесценится не более чем на 10%.

Фото: Myfin.by

Второй момент – падение внешнего спроса. Для нас это проблема, учитывая то, что еще со второго квартала угрозы финансовой устойчивости корпоративного сектора многократно усилились. Смогут ли предприятия пройти второй шоковый период с учетом уже ослабленного финансового положения, сказать сложно. Потому что финансовое и платежное положение многих госпредприятий очень плачевно уже сейчас.

Насколько я понимаю, власть рассчитывает, что оптимизм и «энтузазизм» победят. И спад в 4 квартале будет мизерным.

Новую вакцину применят не раньше апреля

После вчерашних новостей о том, что Pfizer и BioNTech вышли на финишную прямую по сертификации вакцины, фондовые индексы активно пошли в рост, а цена на нефть взлетела на 9%. При этом после новости о российской вакцине, которую ввели в том числе и дочери Путина, ничего подобного не было. Как эта новость и скорое возможное применение вакцины повлияет на мировую экономику?

– Разница в реакции – это вопрос доверия. Во всех медицинских сообществах очень скептическое отношение к российской вакцине.

Потому что все стандарты и этапы испытаний были очень сильно облегчены в РФ, что родило недоверие к этой вакцине. А Pfizer и BioNTech заявили, что провели достаточно широкие испытания и эффективность их вакцины превышает 90%.

Но одно дело – заявления, а другое – широкомасштабное применение препарата. Похоже, раньше апреля этого ждать не стоит. И вчерашний всплеск оптимизма вряд ли будет устойчивым и настроит экономику на оптимистичный лад.

Не возьмусь утверждать, что в ближайшее время перевесит – энтузиазм после новостей о вакцинах (есть еще и другие), или пессимизм о расширяющейся второй волне COVID-19 и локдаунах, вводимых в разных странах.

Девальвация продолжится

– Даже если в мире будет восстановительный рост, нашей экономике это не поможет. Так как многие предприятия весной забили склады и до сих пор не знают, куда ее деть. Посему вынуждены будут сокращать выпуск. Вторая угроза, которая давно висит дамокловым мечом, и со второго квартала многократно усилилась – финансовая нестабильность.

Резюмируя, могу сказать, что до конца года белорусский рубль продолжит девальвироваться, но скорость не назову по причине неизвестной направленности многих факторов, особенно внешних.

Что в итоге?

Предпосылки для нового шока есть. Причины я уже назвал.

Без учета возможного спада мировой экономики в 4 квартале (а он скорее всего будет), перспективы нашего ВВП я бы оценил как падение в размере от 1,5 до 2%. Феномен отсроченной затянутой рецессии, по моему мнению, приведет и к падению в следующем году на сопоставимую величину, – таков базовый сценарий. Спад может быть и более мощным, как и снижение доходов.