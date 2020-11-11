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Обе палаты конгресса США договорились о санкциях по Nord Stream 2
Источник материала: АФН
Американские сенат и палата представителей пришли к договоренностям по новым санкциям против газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников, передает РБК.
Ограничения будут включены в закон об оборонном бюджете на 2021 год, который должны принять до конца этого года. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.
Ограничения будут приняты в соответствии с новым пунктом в американском законодательстве, предложенным в этом году несколькими сенаторами. Они, кроме прочего, обязывают власти США предупреждать своих союзников перед введением санкций.
Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, возглавляющий демократов в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что Вашингтон хочет дать понять Германии, что их чиновники не окажутся под новыми санкциями.
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Американские сенат и палата представителей пришли к договоренностям по новым санкциям против газопровода «Северный поток-2».
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