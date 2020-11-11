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Гродно-Азот запустил остановленные цеха

11.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Специалисты ОАО "Гродно Азот" запустили цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" после неплановой остановки из-за возникшей аварийной ситуации в "Аммиак-4".

"После неплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей", - говорится в сообщении на сайте предприятия "Гродно Азот".

 
Теги: Гродно
 
 
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Специалисты ОАО "Гродно Азот" запустили цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" после неплановой остановки из-за возникшей аварийной ситуации в "Аммиак-4".
 
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