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Гродно-Азот запустил остановленные цеха
Источник материала: АФН
Специалисты ОАО "Гродно Азот" запустили цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" после неплановой остановки из-за возникшей аварийной ситуации в "Аммиак-4".
"После неплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей", - говорится в сообщении на сайте предприятия "Гродно Азот".
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Специалисты ОАО "Гродно Азот" запустили цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" после неплановой остановки из-за возникшей аварийной ситуации в "Аммиак-4".
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