ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелОМО уволило более 15 человек за политические взгляды

11.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

С начала общенацинальной забастовки, с 26 октября, холдинг «БелОМО» уволил более 15 человек за политическое инакомыслие.

Большинство уволены «по соглашению сторон», два человека - по инициативе работодателя, подтвердил начальник управления кадров холдинга Евгений Игнатчик. Об этом сообщает «Радио Свабода».

В августе рабочие завода им. Вавилова (входит в холдинг) писали обращения ко всем властям с требованием прекратить насилие в стране и даже угрожали забастовками, вышли на пикет у телецентра.

«26 октября, когда была объявлена общенациональная забастовка, мы тоже собрались на территории завода во время обеденного перерыва, но потратили еще 40 минут рабочего времени. Хотели после работы выйти на улицу», - сообщил бывший главный метролог БелОМО Сергей Хрипович, проработавший на предприятии 36 лет.

По его словам, через день был подписан приказ сделать всем выговор, а 29 октября, всем нарушителям дисциплины было предложено уволиться по соглашению сторон. Первая группа из 7 человек была уволена в пятницу.

«Я сказал, что не буду писать заявление по собственному желанию. Завод Вавилова - мое единственное место работы, я проработал здесь 36 лет», - рассказал Хрипович.

3 ноября Хриповича уволили «по инициативе работодателя» за объявленный выговор, к которому нашли еще одно якобы «невыполненное замечание».

4 ноября были уволены еще 7 человек. Другой замначальника отдела отказался подписывать заявление «по соглашению сторон», и его также уволили по статье.

Сергей Хрипович намерен подать в суд заявление о незаконном увольнении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала общенацинальной забастовки, с 26 октября, холдинг «БелОМО» уволил более 15 человек за политическое инакомыслие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два минских дворовых чата и один канал были взломаны. На аватарках - государственная символика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика