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БелОМО уволило более 15 человек за политические взгляды
Источник материала: АФН
С начала общенацинальной забастовки, с 26 октября, холдинг «БелОМО» уволил более 15 человек за политическое инакомыслие.
Большинство уволены «по соглашению сторон», два человека - по инициативе работодателя, подтвердил начальник управления кадров холдинга Евгений Игнатчик. Об этом сообщает «Радио Свабода».
В августе рабочие завода им. Вавилова (входит в холдинг) писали обращения ко всем властям с требованием прекратить насилие в стране и даже угрожали забастовками, вышли на пикет у телецентра.
«26 октября, когда была объявлена общенациональная забастовка, мы тоже собрались на территории завода во время обеденного перерыва, но потратили еще 40 минут рабочего времени. Хотели после работы выйти на улицу», - сообщил бывший главный метролог БелОМО Сергей Хрипович, проработавший на предприятии 36 лет.
По его словам, через день был подписан приказ сделать всем выговор, а 29 октября, всем нарушителям дисциплины было предложено уволиться по соглашению сторон. Первая группа из 7 человек была уволена в пятницу.
«Я сказал, что не буду писать заявление по собственному желанию. Завод Вавилова - мое единственное место работы, я проработал здесь 36 лет», - рассказал Хрипович.
3 ноября Хриповича уволили «по инициативе работодателя» за объявленный выговор, к которому нашли еще одно якобы «невыполненное замечание».
4 ноября были уволены еще 7 человек. Другой замначальника отдела отказался подписывать заявление «по соглашению сторон», и его также уволили по статье.
Сергей Хрипович намерен подать в суд заявление о незаконном увольнении.
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С начала общенацинальной забастовки, с 26 октября, холдинг «БелОМО» уволил более 15 человек за политическое инакомыслие.
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