БелОМО уволило более 15 человек за политические взгляды

Источник материала: АФН

С начала общенацинальной забастовки, с 26 октября, холдинг «БелОМО» уволил более 15 человек за политическое инакомыслие.

Большинство уволены «по соглашению сторон», два человека - по инициативе работодателя, подтвердил начальник управления кадров холдинга Евгений Игнатчик. Об этом сообщает «Радио Свабода».

В августе рабочие завода им. Вавилова (входит в холдинг) писали обращения ко всем властям с требованием прекратить насилие в стране и даже угрожали забастовками, вышли на пикет у телецентра.

«26 октября, когда была объявлена общенациональная забастовка, мы тоже собрались на территории завода во время обеденного перерыва, но потратили еще 40 минут рабочего времени. Хотели после работы выйти на улицу», - сообщил бывший главный метролог БелОМО Сергей Хрипович, проработавший на предприятии 36 лет.

По его словам, через день был подписан приказ сделать всем выговор, а 29 октября, всем нарушителям дисциплины было предложено уволиться по соглашению сторон. Первая группа из 7 человек была уволена в пятницу.

«Я сказал, что не буду писать заявление по собственному желанию. Завод Вавилова - мое единственное место работы, я проработал здесь 36 лет», - рассказал Хрипович.

3 ноября Хриповича уволили «по инициативе работодателя» за объявленный выговор, к которому нашли еще одно якобы «невыполненное замечание».

4 ноября были уволены еще 7 человек. Другой замначальника отдела отказался подписывать заявление «по соглашению сторон», и его также уволили по статье.

Сергей Хрипович намерен подать в суд заявление о незаконном увольнении.