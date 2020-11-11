Тихановская заявила о необходимости изменить тактику протестов









"Еврорадио" . По её словам, это необходимо, "чтобы людей не подставлять". В минувшее воскресенье в Минске было задержано более тысячи человек. Силовики не дали протестующим собраться в одну колонну и провести традиционное шествие, передает





"Возможно, изменится "картинка", людей станет меньше, потому что уже на подходах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе", — говорит Тихановская. По её словам, над сменой тактики "ведётся большая работа", детали которой пока не озвучиваются.





Светлана Тихановская заявила, что задача прежняя — продолжать акции протеста по воскресеньям и другим дням, "продолжать давление на режим".