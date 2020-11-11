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Головченко: Сумма убытка предприятий выросла во всех областях
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил рост количества убыточных предприятий в госсекторе.
«Возросло количество убыточных организаций. Сумма убытка выросла во всех областях, особенно в Гомельской и Витебской», - цитирует Головченко БелТА.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил рост количества убыточных предприятий в госсекторе.
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