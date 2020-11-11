«Гродно Азот» объявил о восстановлении работы двух цехов, остановленных 9 ноября

На предприятии «Гродно Азот» восстановлена работа двух цехов, остановленных 9 ноября.





«Цеха “Аммиак-4” и “Карбамид-4” в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей», — сообщили на предприятии.

Как сообщила ранее пресс-служба «Гродно Азота», 9 ноября в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе «Аммиак-4» со сбросом азотно-водородной смеси на факел. В 15:57 произошла полная остановка цеха, вследствие чего был остановлен и цех «Карбамид-4».

Нештатная ситуация на предприятии произошла на фоне протестных волнений в трудовом коллективе. По последним данным, 25 рабочих «Гродно Азота» присоединились к стачке, отмечает БелаПАН.

26 октября примерно 150 сотрудников предприятия собрались на проходной, как минимум 32 из них были жестко задержаны силовиками. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке. Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.

Значимые цеха предприятия с непрерывным производством — «Аммиак-3» и «Карбамид-4» — не принимают смены. Или же их принимают не те люди, которые должны были делать это по плану: за пультом работают начальники, работники других подразделений, стажеры. К стачке присоединился цех АКиКАС.

Ранее сообщалось, что бастующих работников «Гродно Азота» заменят штрейкбрехеры — представители других предприятий концерна «Белнефтехим».