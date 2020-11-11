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Квартирный вопрос: как живет Дженнифер Энистон?

11.11.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С тех пор, как голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт встретились на церемонии SAG Awards и спровоцировали слухи о своем воссоединении, прошло много времени.

© AP / Jordan Strauss
Неприкрытый флирт Энистон и Питта в прямом эфире смутил поклонников

Напомним, что тогда поклонники вовсю обсуждали снимок актрисы в Instagram, где Энистон показала свою роскошную ванную комнату из мрамора. Все это заставило фанатов позабыть о романтических перипетиях в судьбе звезды сериала "Друзья": в сети начали обсуждать особняк Энистон в Лос-Анджелесе, который актриса купила в 2011 году за $21 миллион!

И тут действительно есть на что посмотреть: пара спален и санузлов, гостиная, кухня с печью для пиццы, гардеробная, многочисленные зоны отдыха и релаксации и главная "изюминка" – терраса с открытым бассейном, с которой открывается потрясающий вид на Город Ангелов.

Жилище Энистон соответствует всем характеристикам экодома: экологические материалы, солнечные батареи и прочие радости защитников окружающей среды.

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