ФПБ предлагает предоставлять работникам до пяти оплачиваемых дней без больничного

Источник материала: Ежедневник

ФПБ предлагает предприятиям в условиях пандемии предоставлять работникам до 5 оплачиваемых дней при плохом самочувствии без предъявления листка нетрудоспособности, рассказал председатель ФПБ Михаил Орда в эфире "Беларусь 1".

Руководитель Федерации профсоюзов Беларуси сообщил, что озвучил такое предложение на совещании у главы государства во вторник.

Орда заявил, что трудовое законодательство должно быть гибче, «чтобы у нанимателя была возможность дать эти дни оплачиваемые без предоставления листка нетрудоспособности». По его мнению, в такой ситуации должно быть достаточно от нескольких до пяти дней. За это время человек или выздоровеет и вернется к работе или, если поймет, что проблема более серьезная, обратится к врачу.

«Есть практика во многих странах: человек немного приболел, и чтобы получить больничный - ему надо идти в поликлинику. А там очереди. И он идет практически больной на работу», - рассказал глава ФПБ.

«Человек с ОРВИ может в очереди в поликлинике подхватить тот же COVID-19», – уточнил Орда.