|
ФПБ предлагает предоставлять работникам до пяти оплачиваемых дней без больничного
11.11.2020 11:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ФПБ предлагает предприятиям в условиях пандемии предоставлять работникам до 5 оплачиваемых дней при плохом самочувствии без предъявления листка нетрудоспособности, рассказал председатель ФПБ Михаил Орда в эфире "Беларусь 1".
Руководитель Федерации профсоюзов Беларуси сообщил, что озвучил такое предложение на совещании у главы государства во вторник.
Орда заявил, что трудовое законодательство должно быть гибче, «чтобы у нанимателя была возможность дать эти дни оплачиваемые без предоставления листка нетрудоспособности». По его мнению, в такой ситуации должно быть достаточно от нескольких до пяти дней. За это время человек или выздоровеет и вернется к работе или, если поймет, что проблема более серьезная, обратится к врачу.
«Есть практика во многих странах: человек немного приболел, и чтобы получить больничный - ему надо идти в поликлинику. А там очереди. И он идет практически больной на работу», - рассказал глава ФПБ.
«Человек с ОРВИ может в очереди в поликлинике подхватить тот же COVID-19», – уточнил Орда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФПБ предлагает предприятиям в условиях пандемии предоставлять работникам до 5 оплачиваемых дней при плохом самочувствии без предъявления листка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)