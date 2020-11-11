Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,6 процента

Источник материала: Ежедневник

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года составил 100,6%, с декабрем 2019 года – 105,4%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в прошлом месяце (по сравнению с октябрем 2019 года) составила 6,2% против 6,1% в сентябре и 5,6% в августе.

С начала года (по сравнению с декабрем 2019 года) инфляция составила 5,4%.

Цены на продовольственные товары за январь-октябрь выросли на 3,5% (в октябре на 0,6%), непродовольственные – на 7,3% (на 0,9%). Стоимость платных услуг увеличилась на 6% (на 0,3%).

В январе – сентябре 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 43 696,5 млн долларов, в том числе экспорт – 20 616,7 млн долларов, импорт – 23 079,8 млн долларов. К уровню января – сентября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 82,1%, экспорт – 83,6%, импорт – 80,8%.

По итогам января – сентября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 5,3%, импорт – на 11%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта – на 9,3%.