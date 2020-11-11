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Leica выпустила черно-белую камеру за $6000

11.11.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как отметили в Leica, «Q2 Monochrom — единственная на сегодняшний день полнокадровая цифровая компактная камера с монохромной матрицей». Заплатить за эту роскошь придется без малого $6000. Это дороже, чем цветная Q2.

В компании пояснили, что, в отличие от своих хроматических аналогов, у монохромной матрицы нет цветных фильтров. Без необходимости в интерполяции улавливается только естественный свет, а изображение становится более четким.

Разрешение матрицы составляет 47,3 мегапикселя, при этом новинка отличается широким динамическим диапазоном и низким уровнем шума даже при высоких значениях ISO до 100 000. Leica Q2 Monochrom оснащена объективом Summilux 28 f/1,7, OLED-видоискателем и характеризуется степенью защиты IP52.

Камера позволяет снимает видео в 4K частотой 30 кадров в секунду. Также доступна запись видео в формате Full HD с частотой 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду.

Фотоаппарат Leica Q (Typ 116) (черный)
компакт-камера, матрица Full frame 24.2 Мп, с объективом F1.7 28 мм, Wi-Fi
10 850 р.
3 предложения
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Как отметили в Leica, «Q2 Monochrom — единственная на сегодняшний день полнокадровая цифровая компактная камера с монохромной матрицей». Заплатить за эту роскошь...
 
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