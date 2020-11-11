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Как листья, только деньги. Доллар и евро продолжают падать
Источник материала: Onliner
Давайте представим, что все из-за белорусского рубля. Вступив в профсоюз, заяц навел порядок во всем лесу, приструнив всех иностранных валютчиков. Но это в будущем. Пока что на деньги влияет пандемия, выборы в США и анонс эффективной вакцины.
Доллар в начале торгов замедлил падение в разы, но все равно пока минус 0,2 копейки и продажа по 2,5549.
У евро минус 0,28 копейки и курс 3,0228.
Российский рубль набрал 0,83 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3576.
Во
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Давайте представим, что все из-за белорусского рубля. Вступив в профсоюз, заяц навел порядок во всем лесу, приструнив всех иностранных валютчиков. Но это в будущем....
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