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Как листья, только деньги. Доллар и евро продолжают падать

11.11.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Давайте представим, что все из-за белорусского рубля. Вступив в профсоюз, заяц навел порядок во всем лесу, приструнив всех иностранных валютчиков. Но это в будущем. Пока что на деньги влияет пандемия, выборы в США и анонс эффективной вакцины.

Доллар в начале торгов замедлил падение в разы, но все равно пока минус 0,2 копейки и продажа по 2,5549.

У евро минус 0,28 копейки и курс 3,0228.

Российский рубль набрал 0,83 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3576.

Во вторник доллар потерял 2,01 копейки и стоил 2,5569. Евро подешевел на 3,61 копейки, до 3,0256. Сотня российского рубля подорожала на 0,51 копейки и стала стоить 3,3493.

 
 
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Давайте представим, что все из-за белорусского рубля. Вступив в профсоюз, заяц навел порядок во всем лесу, приструнив всех иностранных валютчиков. Но это в будущем....
 
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