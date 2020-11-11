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МКАД: пьяный водитель фуры, пробив ограждение, вылетел на встречку (обновлено)

11.11.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В настоящее время движение затруднено на участке внешнего кольца МКАД от ул. Шаранговича до ул. Громова. Случилось ДТП», — такое сообщение распространила Минская ГАИ сегодня около 21:00. Как нам удалось выяснить, произошла авария с участием фуры: грузовик пробил металлическое ограждение и оказался на встречной полосе.

По нашим данным, фура, пробив металлическую конструкцию, остановилась на зеленой зоне за пределами проезжей части встречной полосы. На кадрах с места происшествия видно, что повреждения получили и легковые машины.

Часть дороги была перекрыта упавшим ограждением и попавшим в ДТП автомобилем. Приехала машина скорой помощи.







В Минской ГАИ сообщили предварительную информацию: «Водитель грузовой Scania, двигаясь по МКАД (со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Мазурова), не справился с управлением и в районе ул. Громова совершил наезд на разделительный парапет, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Телесные повреждения получили два пассажира легковушек».

МКАД: пьяный водитель фуры, пробив ограждение, вылетел на встречку (обновлено)

МКАД: пьяный водитель фуры, пробив ограждение, вылетел на встречку (обновлено)

Дополнено 11 ноября в 10:50

На следующий день после аварии пресс-служба ГАИ УВД Мингорисполкома сообщила, что водитель грузового автомобиля Scania находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,36 промилле.

 
 
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«В настоящее время движение затруднено на участке внешнего кольца МКАД от ул. Шаранговича до ул. Громова. Случилось ДТП», — такое сообщение распространила Минская...
 
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