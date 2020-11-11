В понедельник на «Гродно Азоте» остановились два цеха. Сейчас они снова работают (обновлено)

Источник материала: Onliner

В понедельник утром стала появляться информация об остановке цеха «Аммиак-4» на «Гродно Азоте». По словам рабочих, над предприятием загорелся аварийный факел. «Аварийная остановка была где-то около шести утра. Цех полностью не остановился, сейчас разбираемся и пускаем», — рассказал Onliner один из работников предприятия. Чуть позже руководство завода объявило официальную версию произошедшего.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел. В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — сообщили на «Гродно Азоте».

Напомним, в конце октября для «Гродно Азота» был сформирован резерв специалистов, которых решили перевести с других предприятий. Тем же, кто поддерживал забастовку, объявили об отстранении от выполнения обязанностей.

Дополнено

Позже стало известно, что работу приостановил еще один цех предприятия.

— В ходе пусковых операций в цехе «Аммиак-4» после неплановой остановки оборудования, произошедшей утром 9 ноября в результате снижения уровня в паросборнике поз. 109, произошла полная остановка цеха в 15:57 по группе блокировок АА, вследствие чего был остановлен цех «Карбамид-4». В настоящий момент в цехе «Аммиак-4» ведутся подготовительные операции по включению цеха в работу. Во время проведения пусковых операций будет производиться сжигание технологических газов на факельной установке, — сообщила корпоративная газета «Гродненский химик».

Второй цех — «Карбамид-4» — будет поставлен в горячий резерв. Его запустят, когда заработает первый цех.

Утром 11 ноября на сайте предприятия появилась информация, что оба цеха возобновили работу.

—После внеплановой остановки, которая произошла в понедельник, 9 ноября, цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей.