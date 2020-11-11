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На белорусско-польской границе задержали Lexus, находящийся в розыске

11.11.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На белорусско-польской границе в Тересполе задержали Lexus, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба польских пограничников, кроссовер двигался в сторону Беларуси.

Сотрудники пограничной службы задержали Lexus RX, стоимость которого оценивается в 160 000 злотых. Это $42 тысячи по нынешнему курсу.

На белорусско-польской границе задержали Lexus, находящийся в розыске

За рулем машины находилась 54-летняя жительница Беларуси. Женщина пыталась ввезти кроссовер 2015 года в РБ. По этому делу пограничники проводят проверку.

 
 
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На белорусско-польской границе в Тересполе задержали Lexus, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба польских пограничников, кроссовер...
 
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