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На белорусско-польской границе задержали Lexus, находящийся в розыске
Источник материала: Onliner
На белорусско-польской границе в Тересполе задержали Lexus, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба польских пограничников, кроссовер двигался в сторону Беларуси.
Сотрудники пограничной службы задержали Lexus RX, стоимость которого оценивается в 160 000 злотых. Это $42 тысячи по нынешнему курсу.
За рулем машины находилась 54-летняя жительница Беларуси. Женщина пыталась ввезти кроссовер 2015 года в РБ. По этому делу пограничники проводят проверку.
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На белорусско-польской границе в Тересполе задержали Lexus, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба польских пограничников, кроссовер...
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