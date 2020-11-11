На белорусско-польской границе задержали Lexus, находящийся в розыске

Источник материала: Onliner

На белорусско-польской границе в Тересполе задержали Lexus, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба польских пограничников, кроссовер двигался в сторону Беларуси.

Сотрудники пограничной службы задержали Lexus RX, стоимость которого оценивается в 160 000 злотых. Это $42 тысячи по нынешнему курсу.





За рулем машины находилась 54-летняя жительница Беларуси. Женщина пыталась ввезти кроссовер 2015 года в РБ. По этому делу пограничники проводят проверку.