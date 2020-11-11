Как будет работать БЖД во время второй волны COVID-19

Источник материала: Myfin

Фото: rw.by

Внутриреспубликанские перевозки

В новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.



Впервые в сообщении Минск - Могилев вводится комфортабельный состав бизнес-класса. Ежедневно будет курсировать до трех пар дизель-поездов серии ДП, сообщили в БЖД.

Также по пятницам и воскресеньям предусмотрено курсирование поезда бизнес-класса Минск - Пинск. Кроме того, будут чаще ходить ежедневные поезда межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском (до трех пар в сутки).

В региональном сообщении предусмотрено до 632 поездов региональных линий эконом-класса в сутки - с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.



Международное сообщение

С апреля 2020 года по решению ряда государств из-за сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение. При возможном возобновлении международных пассажирских перевозок новый график предусматривает 53 пары поездов, из которых 30 пар - формирования БЖД. Сохраняются основные маршруты: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.

В планах проект БЖД и РЖД по организации дневного скоростного сообщения и в графике предусмотрено две пары поездов Москва - Минск.

Как ранее сообщалось , предусматривается, чтобы за 6 часов, днем, в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами Беларуси и России.





