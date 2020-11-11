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Как будет работать БЖД во время второй волны COVID-19
Источник материала: Myfin
Внутриреспубликанские перевозки
В
новом графике расширена маршрутная
сеть поездов межрегиональных линий и
региональных линий бизнес-класса.
Впервые в сообщении Минск - Могилев вводится комфортабельный состав бизнес-класса. Ежедневно будет курсировать до трех пар дизель-поездов серии ДП, сообщили в БЖД.
Также по пятницам и воскресеньям предусмотрено курсирование поезда бизнес-класса Минск - Пинск. Кроме того, будут чаще ходить ежедневные поезда межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском (до трех пар в сутки).
В
региональном сообщении предусмотрено
до 632 поездов региональных линий
эконом-класса в сутки - с сохранением
основных маршрутов в часы пик и
пересадочного сообщения по
пассажирообразующим станциям.
Международное сообщение
С апреля 2020 года по решению ряда государств из-за сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение. При возможном возобновлении международных пассажирских перевозок новый график предусматривает 53 пары поездов, из которых 30 пар - формирования БЖД. Сохраняются основные маршруты: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.
В планах проект БЖД и РЖД по организации дневного скоростного сообщения и в графике предусмотрено две пары поездов Москва - Минск.
Как ранее
Источник: Myfin.by
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