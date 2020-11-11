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«Банковскую систему выводят из правового поля». Что означает массовая блокировка счетов беларусов, которые стали жертвами пыток
Источник материала: KYKY>
В Беларуси ситуация такая: «правоохранительные» органы начали блокировать счета тех беларусов, которые получили денежные компенсации от фонда BY_help. Всего на данный момент «украдено» около 1 400 000 рублей со счетов людей, которым нужна помощь. Возможно, это только начало.
«Оставили без копейки денег». Как и кому блокируют счета
Минчанка, которая недавно получила помощь от BY_help на оплату штрафа (несколько сотен рублей),
Что интересно, никаких «бумажек» от СК и других ведомств ей не приходило, поэтому девушка уверена: причина блокировка ее счетов в помощи от BY_help: «Оставили без копейки денег. Если бы только поступившую сумму помощи заблокировали и списали, так заблокированы все средства. Может быть, инициатива BY_help теперь на горьком опыте пересмотрит механизм перевода помощи пострадавшим», – говорит девушка.
«Ваши деньги на банковском счету ничем не защищены». Что говорят основатели инициативы
На данный момент подтвердилось 60 случаев блокировки счетов тех, кто получил помощь от BY_help. «Со счетов сотен беларусов было украдено 1 400 000 рублей, которые они получили в качестве компенсаций за пытки, которым их подвергли изверги в чёрном, боящиеся просто показать лицо. А если можно украсть 1400 тысяч, то и 14 миллионов можно украсть. И 140. И полтора миллиарда», –
Другой сооснователь фонда, Андрей Стрижак,
Главный месседж, который прямо сейчас хотят донести в BY_help, – теперь хранить деньги в банках не безопасно. «Нелегитимная власть украла деньги подло и максимально криминализовав любые переводы в рамках банковской системы Беларуси. Представьте себе, что теперь любой перевод из-за рубежа, который вы отправляете своему родственнику, может быть украден точно так же, как и те деньги, которые люди собрали для того, чтобы помочь арестованным, оштрафованным и другим репрессированным белорусам.
Это означает, что ваши деньги, которые сейчас находятся на банковском счету, ничем не защищены, и нет никакой гарантии, что они не исчезнут в любой момент», – говорит Стрижак.
Леончик добавляет: «Ни один депозит теперь не находится в безопасности. Самое правильное, что можно сейчас сделать, – взять карточку и отправиться в сторону ближайшего банкомата. Или банковского отделения». Стрижак полностью согласен с этой идеей: «Я рекомендую принимать правильные решения в этой ситуации. И где находится ближайший банкомат, вы знаете. Помощь пострадавшим будет продолжаться, у нас есть много других способов для этого. Государство напрасно надеется погасить волну нашей солидарности. Напоминаю, что международное законодательство, международное сообщество, вся диаспора и белорусы страны вместе, и никому не под силу остановить эту солидарность».
Что будет с BY_help: фонд продолжит работу?
Сооснователи инициативы настроены оптимистично. И оба говорят, что фонд не собирается закрываться: «Ничего не меняется. Выплаты продолжаются. Ибо, господа хорошие, хрен вам, а не ручки сложить», – заявил Леончик.
«Мне хотелось бы услышать официальный комментарий белорусской банковской системы о незаконных действиях белорусских властей, которые абсолютно криминальным способом очистили счета граждан. И мы работаем дальше. И мы не останавливаемся. И мы побеждаем», – заключил Стрижак.
Ремарка: на данный момент о проблемах со счетами людей, которые получали финансовую помощь от другого крупного фонда – BYSOL – информации нет.
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«Банковскую систему выводят из правового поля». Что означает массовая блокировка счетов беларусов, которые стали жертвами пыток
В Беларуси ситуация такая: «правоохранительные» органы начали блокировать счета тех беларусов, которые получили денежные компенсации от фонда BY_help. Всего на...
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