«Банковскую систему выводят из правового поля». Что означает массовая блокировка счетов беларусов, которые стали жертвами пыток

Источник материала: KYKY

В Беларуси ситуация такая: «правоохранительные» органы начали блокировать счета тех беларусов, которые получили денежные компенсации от фонда BY_help. Всего на данный момент «украдено» около 1 400 000 рублей со счетов людей, которым нужна помощь. Возможно, это только начало.

«Оставили без копейки денег». Как и кому блокируют счета

Минчанка, которая недавно получила помощь от BY_help на оплату штрафа (несколько сотен рублей), рассказала TUT.by, что все её счета тоже заблокировали. Даже тот, что она открывала на ИП. Девушка попыталась разобраться в своей проблеме и позвонила в банк: «Там мне сообщили, что это сделано по требованию Следственного комитета. Я теперь не могу даже посмотреть состояние счетов, есть ли там деньги. Обращалась в отдел работы с гражданами в СК, мне там посоветовали писать письменное обращение».

Что интересно, никаких «бумажек» от СК и других ведомств ей не приходило, поэтому девушка уверена: причина блокировка ее счетов в помощи от BY_help: «Оставили без копейки денег. Если бы только поступившую сумму помощи заблокировали и списали, так заблокированы все средства. Может быть, инициатива BY_help теперь на горьком опыте пересмотрит механизм перевода помощи пострадавшим», – говорит девушка.

«Ваши деньги на банковском счету ничем не защищены». Что говорят основатели инициативы

На данный момент подтвердилось 60 случаев блокировки счетов тех, кто получил помощь от BY_help. «Со счетов сотен беларусов было украдено 1 400 000 рублей, которые они получили в качестве компенсаций за пытки, которым их подвергли изверги в чёрном, боящиеся просто показать лицо. А если можно украсть 1400 тысяч, то и 14 миллионов можно украсть. И 140. И полтора миллиарда», – говорит сооснователь инициативы Алексей Леончик. Сразу поясним: 1 400 000 рублей – это не вся оказанная фондом помощь беларусам, но ее значительная часть.

Другой сооснователь фонда, Андрей Стрижак, объясняет , почему денежные переводы BY_help были абсолютно легальны: «По закону каждый человек может получить в дар до 7003 рублей в год, даже не декларируя их. Если сумма получилась больше, человек обязан подать декларацию и заплатить налог с превышения, но только в следующем году. Поэтому все фантазии по поводу криминального происхождения этих денег абсолютно необоснованны и не имеют под собой никакой почвы».

Главный месседж, который прямо сейчас хотят донести в BY_help, – теперь хранить деньги в банках не безопасно. «Нелегитимная власть украла деньги подло и максимально криминализовав любые переводы в рамках банковской системы Беларуси. Представьте себе, что теперь любой перевод из-за рубежа, который вы отправляете своему родственнику, может быть украден точно так же, как и те деньги, которые люди собрали для того, чтобы помочь арестованным, оштрафованным и другим репрессированным белорусам.

Своими действиями государство выводит банковскую систему из правового поля. Точно так же, как вывело из правового поля наше право выходить свободно на улицы, высказывать свое мнение, выбирать себе власть.

Это означает, что ваши деньги, которые сейчас находятся на банковском счету, ничем не защищены, и нет никакой гарантии, что они не исчезнут в любой момент», – говорит Стрижак.

Леончик добавляет: «Ни один депозит теперь не находится в безопасности. Самое правильное, что можно сейчас сделать, – взять карточку и отправиться в сторону ближайшего банкомата. Или банковского отделения». Стрижак полностью согласен с этой идеей: «Я рекомендую принимать правильные решения в этой ситуации. И где находится ближайший банкомат, вы знаете. Помощь пострадавшим будет продолжаться, у нас есть много других способов для этого. Государство напрасно надеется погасить волну нашей солидарности. Напоминаю, что международное законодательство, международное сообщество, вся диаспора и белорусы страны вместе, и никому не под силу остановить эту солидарность».

Что будет с BY_help: фонд продолжит работу?

Сооснователи инициативы настроены оптимистично. И оба говорят, что фонд не собирается закрываться: «Ничего не меняется. Выплаты продолжаются. Ибо, господа хорошие, хрен вам, а не ручки сложить», – заявил Леончик.

«Мне хотелось бы услышать официальный комментарий белорусской банковской системы о незаконных действиях белорусских властей, которые абсолютно криминальным способом очистили счета граждан. И мы работаем дальше. И мы не останавливаемся. И мы побеждаем», – заключил Стрижак.

Ремарка: на данный момент о проблемах со счетами людей, которые получали финансовую помощь от другого крупного фонда – BYSOL – информации нет.