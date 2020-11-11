|
Глава Гомельщины объявил о введении масочного режима и сам же это проигнорировал
Источник материала: Партизан
Глава Гомельской области Геннадий Соловей на совещании 9 ноября объявил о введении масочного режима на территории всего региона.
Спустя несколько часов он отправился на региональный форум в Гомеле, куда десятки чиновников съехались обсудить "изменения" в Конституции. Газета «Маяк» опубликовала фото с мероприятия, на которых можно увидеть, как чиновники выполняют распоряжение главы области.
Судя по снимкам, маски надели около половины собравшихся. Не воспользовался средствами индивидуальной защиты и сам Геннадий Соловей.
Напомним, с 9 ноября в Гомельской области ввели обязательный масочный режим. Это означает, что жители региона должны быть в масках в общественных местах и в транспорте.
Также заявлялось о сокращении количества массовых мероприятий и переводе большей части совещаний в формат видеоконференций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Гомельской области Геннадий Соловей на совещании 9 ноября объявил о введении масочного режима на территории всего региона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)