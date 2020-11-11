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Глава Гомельщины объявил о введении масочного режима и сам же это проигнорировал

11.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Гомельской области Геннадий Соловей на совещании 9 ноября объявил о введении масочного режима на территории всего региона.
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Спустя несколько часов он отправился на региональный форум в Гомеле, куда десятки чиновников съехались обсудить "изменения" в Конституции. Газета «Маяк» опубликовала фото с мероприятия, на которых можно увидеть, как чиновники выполняют распоряжение главы области.

Судя по снимкам, маски надели около половины собравшихся. Не воспользовался средствами индивидуальной защиты и сам Геннадий Соловей.

Напомним, с 9 ноября в Гомельской области ввели обязательный масочный режим. Это означает, что жители региона должны быть в масках в общественных местах и в транспорте. 

Также заявлялось о сокращении количества массовых мероприятий и переводе большей части совещаний в формат видеоконференций.
 
Теги: Гомель
 
 
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Глава Гомельской области Геннадий Соловей на совещании 9 ноября объявил о введении масочного режима на территории всего региона.
 
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