Глава Гомельщины объявил о введении масочного режима и сам же это проигнорировал

Спустя несколько часов он отправился на региональный форум в Гомеле , куда десятки чиновников съехались обсудить "изменения" в Конституции. Газета «Маяк» опубликовала фото с мероприятия, на которых можно увидеть, как чиновники выполняют распоряжение главы области.





Судя по снимкам, маски надели около половины собравшихся. Не воспользовался средствами индивидуальной защиты и сам Геннадий Соловей.





Напомним, с 9 ноября в Гомельской области ввели обязательный масочный режим. Это означает, что жители региона должны быть в масках в общественных местах и в транспорте.





Также заявлялось о сокращении количества массовых мероприятий и переводе большей части совещаний в формат видеоконференций.