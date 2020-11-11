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Учился у Лукашенко? Помпео заявил, что Трамп победил на выборах
Источник материала: Партизан
Комментируя итоги выборов, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности «мягкой передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа».
Об этом сообщает Bloomberg. Фактически это заявление означает, что глава Госдепа назвал Трампа победителем выборов, хотя кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел Трампа в гонке.
«Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период до 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса», — заявил Помпео.
Он уточнил, что необходимо убедиться в том, что будут учтены только «законные голоса».
7 ноября американские СМИ написали, что кандидат от Демократической партии Джо Байден избран 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
После этого Дональд Трамп заявлял, что планирует оспаривать результаты президентских выборов в Пенсильвании, где по мнению Трампа сфальсифицировали десятки тысяч голосов.
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил о «массовом иске в масштабах всей страны».
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Комментируя итоги выборов, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности «мягкой передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа».
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